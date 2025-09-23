Alarma por la desaparición de tres mujeres en La Matanza: la pista de una camioneta e hipótesis que inquietan

Brenda, Morena y Lara están desaparecidas desde el viernes cuando se las vio por última vez en la rotonda de La Tablada en el partido de La Matanza.

Hay dos certezas en la investigación que busca determinar el paradero de Brenda del Castillo, Morena Verdi, ambas de 20 años, y Lara Gutiérrez, de 15 . En primer lugar, que fueron vistas por última vez, el viernes pasado, en la rotonda de La Tablada, ubicada en Monseñor Bufano y Avenida Crovara, en el partido de La Matanza .

En segundo término, se sabe que los celulares de las tres se apagaron a la misma hora el sábado por la noche. Desde entonces, nada se sabe de ellas.

De inmediato, el fiscal de La Matanza Gastón Duplaá, a cargo de la causa, pidió el análisis de cámaras de seguridad de la zona.

De esta manera, los detectives de la DDI de La Matanza descubrieron que las jóvenes -dos de ellas, primas- subieron a una camioneta de color blanca. De acuerdo a sus últimas comunicaciones, lo hicieron de forma voluntaria.

A partir de esa pista, se realizó un seguimiento del vehículo -aunque no está confirmado que sea ese el involucrado- a través de las cámaras de vigilancia municipales. También, analizan los impactos de antena de sus teléfonos.

¿A dónde fueron? Esa es la pregunta que intenta responder por estas horas la investigación, indicaron fuentes del caso a Infobae.

Al mismo tiempo, allegados a Brenda, Morena y Lara indicaron que las chicas frecuentaban un lugar específico sobre avenida Rivadavia, en el barrio porteño de Flores.

Por esa razón, la fiscalía solicitó a la Policía de la Ciudad imágenes de las cámaras ubicadas en la avenida General Paz y el trayecto hasta esa zona.

La DDI de La Matanza, en esa línea, ya concurrió al Centro Urbano de Monitoreo de CABA para rastrear el vehículo o alguna pista de las desaparecidas. Al mismo tiempo, la fuerza de seguridad porteña permanece atenta a los llamados a la línea 134 que puedan dar información sobre su paradero.

Al mismo tiempo, Duplaá pidió colaboración a Migraciones y otros organismos nacionales, como el Sistema Federal de Búsqueda (SIFEBU). Creen que podrían estar frente a un secuestro, incluso, a un potencial caso de trata de personas.

Una última hipótesis es la que más inquieta: estudian la posibilidad de que las chicas hayan concurrido a una fiesta que “se fue de rosca”.

“Nos vienen a buscar”

“Ellas supuestamente salían siempre en DIDI, pero dijeron: ´No, anulalo, que nos vienen a buscar”, contó el abuelo de Morena, Antonio, a LN+, sobre los últimos movimientos de las tres jóvenes y las conversaciones que tuvieron con ellas. “No sé realmente dónde pueden estar”, se lamentó.

Sabrina, la madre de una de ellas, sostuvo que su hija y sus amigas eran trabajadores sexuales. Según una versión, se iban a encontrar con una persona que les entregaría unos 300 dólares a cada una. “Yo escuché que eran unos bolivianos” dijo a ese canal.