miércoles 15 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Una muestra para redescubrir la obra del arquitecto Augusto Ferrari

    Es una invitación del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba a redescubrir la obra de Augusto Ferrari, figura clave en la arquitectura religiosa y civil cordobesa.

    15 de octubre de 2025 - 13:57
    La exposición, que estará abierta al público hasta noviembre, exhibe planos originales, detalles ornamentales y objetos personales que revelan la sensibilidad artística del arquitecto italiano.

    La exposición, que estará abierta al público hasta noviembre, exhibe planos originales, detalles ornamentales y objetos personales que revelan la sensibilidad artística del arquitecto italiano.

    PERFIL.
    El legado de Augusto Ferrari se expone en el Colegio de Arquitectos y busca un lugar en la currícula.

    El legado de Augusto Ferrari se expone en el Colegio de Arquitectos y busca un lugar en la currícula.

    PERFIL.

    El pasado jueves 9 de octubre, a las 19, el Espacio de Cultura Tres Plazas del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba (CAPC), abrió sus puertas a una exposición de arte que pone en valor el legado cultural del arquitecto Augusto Ferrari (1871–1970), figura clave en la arquitectura religiosa y civil de la provincia.

    Lee además
    La cita es el jueves 16 de octubre en el edificio corporativo del GRUPO EDISUR, el primero del interior del país en alcanzar la certificación.

    Córdoba será sede de un encuentro internacional sobre arquitectura saludable y desarrollo sostenible
    El MuMa es una manera de difundir la historia de la arquitectura.

    La historia de la arquitectura: cientos de maquetas habitan las entrañas del Pabellón III

    La muestra es organizada conjuntamente con el Centro de Interpretación Augusto Ferrari, dirigido por Claudia González y ubicado en el Hotel San Leonardo de Agua de Oro, una villa italiana que Ferrari levantó en las sierras.

    El proyecto

    La exposición presenta planos originales de sus principales obras, detalles ornamentales y objetos personales que revelan su sensibilidad artística. Se podrá disfrutar hasta el martes 11 de noviembre. El proyecto se despliega en cuatro capítulos y cada uno funciona como una estación en el camino.

    • Ritrato (2024): homenaje a su hija Susana, una mirada a los retratos que guardan memoria, identidad y afecto; primera muestra realizada en Hotel San Leonardo.
    • Ornato (2025): el adorno y el símbolo se revelan como lenguajes cargados de belleza y significación; segunda muestra, realizada en el CAPC.
    • Corpus (2026): una indagación en la fotografía de Ferrari, donde el cuerpo humano se convierte en lienzo y materia expresiva, cruce de arte, espiritualidad y construcción.
    • Pater (2027): dedicado a la herencia y a la raíz fundadora, un reconocimiento a la transmisión de la memoria familiar y cultural.

    Cada una de estas exposiciones no sólo busca mostrar la obra de Ferrari, sino también invitar a la reflexión, abrir preguntas, conmover y recordar que, para él, la arquitectura siempre fue un acto poético, cargado de símbolos y sentido.

    Espacio de Cultura Tres Plazas

    El Espacio de Cultura Tres Plazas se integra al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y está dirigido a la formación, la visibilización, la exploración y la difusión de las prácticas profesionales y las obras de la arquitectura, el diseño, el arte y afines.

    Sobre Augusto Ferrari

    Augusto Ferrari nació en San Possidonio, provincia italiana de Módena, el 31 de marzo de 1871, y falleció en Córdoba, Argentina, en 1970. Fue arquitecto y pintor, y su legado se distingue por la fusión única entre arte, espiritualidad y arquitectura, dejando una huella indeleble en la cultura cordobesa.

    Fuente: La Voz del Interior.

    Temas
    Seguí leyendo

    Córdoba será sede de un encuentro internacional sobre arquitectura saludable y desarrollo sostenible

    La historia de la arquitectura: cientos de maquetas habitan las entrañas del Pabellón III

    Mes del Diseño y la Arquitectura en Buenos Aires

    El pueblito cordobés con estilo arquitectónico centroeuropeo que deslumbra en cada Oktoberfest

    Open House 2025: un recorrido entre la arquitectura e historia, para descubrir la ciudad

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples, dice el último parte médico

    "Cata está recuperando la conciencia y responde a órdenes simples", dice el último parte médico

    Por Alfonso Godoy
    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Atención Pergamino: Arca estableció el nuevo límite en compras a Temu y Shein

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Elecciones 2025: qué se elige, cómo se vota y las multas a tener en cuenta

    Podcast del 15 de Octubre del 2025

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires

    Mientras se recupera Cata de las heridas en la feria de ciencias, hubo otro hecho similar en Buenos Aires