Una muestra para redescubrir la obra del arquitecto Augusto Ferrari

El legado de Augusto Ferrari se expone en el Colegio de Arquitectos y busca un lugar en la currícula.

La exposición, que estará abierta al público hasta noviembre, exhibe planos originales, detalles ornamentales y objetos personales que revelan la sensibilidad artística del arquitecto italiano.

El pasado jueves 9 de octubre, a las 19, el Espacio de Cultura Tres Plazas del Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba (CAPC), abrió sus puertas a una exposición de arte que pone en valor el legado cultural del arquitecto Augusto Ferrari (1871–1970), figura clave en la arquitectura religiosa y civil de la provincia.

La muestra es organizada conjuntamente con el Centro de Interpretación Augusto Ferrari, dirigido por Claudia González y ubicado en el Hotel San Leonardo de Agua de Oro, una villa italiana que Ferrari levantó en las sierras.

La exposición presenta planos originales de sus principales obras, detalles ornamentales y objetos personales que revelan su sensibilidad artística. Se podrá disfrutar hasta el martes 11 de noviembre. El proyecto se despliega en cuatro capítulos y cada uno funciona como una estación en el camino.

Cada una de estas exposiciones no sólo busca mostrar la obra de Ferrari, sino también invitar a la reflexión, abrir preguntas, conmover y recordar que, para él, la arquitectura siempre fue un acto poético, cargado de símbolos y sentido.

Espacio de Cultura Tres Plazas

El Espacio de Cultura Tres Plazas se integra al Colegio de Arquitectos de la Provincia de Córdoba y está dirigido a la formación, la visibilización, la exploración y la difusión de las prácticas profesionales y las obras de la arquitectura, el diseño, el arte y afines.

Sobre Augusto Ferrari

Augusto Ferrari nació en San Possidonio, provincia italiana de Módena, el 31 de marzo de 1871, y falleció en Córdoba, Argentina, en 1970. Fue arquitecto y pintor, y su legado se distingue por la fusión única entre arte, espiritualidad y arquitectura, dejando una huella indeleble en la cultura cordobesa.

Fuente: La Voz del Interior.