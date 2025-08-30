Una joven fue a juicio por conducir una moto, alcoholizada y en contramano, y matar a un jubilado en un choque

. En la mañana del último viernes se llevó adelante en la sala de audiencias del Juzgado Correccional N° 1 el juicio oral por un siniestro vial que le costó la vida a un hombre de 71 años en el barrio Acevedo, ocurrido en marzo de 2023.

El debate estuvo a cargo del juez Carlos Picco y contó con la intervención del fiscal Francisco Furnari, quien en sus alegatos solicitó que la joven imputada, Brenda Joscelyn Esteche, —conductora de una motocicleta que circulaba en contramano y alcoholizada— sea condenada a tres años de prisión y a diez años de inhabilitación para conducir vehículos con motor, por considerarla autora del delito de homicidio culposo.

El magistrado anunciará el veredicto durante esta semana, lo que mantiene expectantes tanto a la familia de la víctima como a los vecinos de la zona donde ocurrió el trágico hecho.

El episodio que derivó en este juicio sucedió en la mañana del domingo 5 de marzo de 2023, minutos antes de las 8:00, en la esquina de Salta y Mendoza, en el barrio Acevedo.

De acuerdo con la reconstrucción de la Fiscalía, la víctima, José Horacio Oliva, de 71 años, circulaba a bordo de una Honda Econo Power roja por calle Salta en sentido este-oeste, cuando fue embestido por una motocicleta Zanella 110 negra que se desplazaba en sentido contrario al permitido, por calle Mendoza de norte a sur.

La Zanella era conducida por la joven Esteche, quien ese momento tenía 22 años, e iba acompañada por otra muchacha de 20.

Los testigos presenciales relataron que el impacto fue de tal magnitud que Oliva cayó al pavimento y golpeó su cabeza contra el cordón, sufriendo un traumatismo de cráneo que le provocó la muerte en forma inmediata.

Intento de fuga

Los vecinos que observaron el siniestro retuvieron a las dos jóvenes luego de que, según indicaron, intentaran abandonar el lugar tras la colisión. Posteriormente, ambulancias del SAME acudieron a la escena: el personal médico constató el deceso del hombre y trasladó a las ocupantes de la Zanella al Hospital San José, custodiadas por efectivos policiales.

En el centro de salud se les practicaron extracciones de sangre, que confirmaron que la conductora presentaba 1,56 gramos de alcohol por litro en sangre, un nivel muy superior al permitido por la normativa vigente.

La acusación fiscal

Durante el juicio, el fiscal Furnari sostuvo que la imputada actuó con imprudencia, negligencia e impericia al conducir en contramano, bajo los efectos del alcohol y sin adoptar ninguna maniobra defensiva que pudiera evitar la tragedia.

“Queda acreditado que la motocicleta conducida por la joven impactó contra el lateral derecho del rodado de la víctima, provocando que fuera despedido y golpeara su cabeza contra el cordón, lo que determinó su fallecimiento inmediato”, expresó el representante del Ministerio Público.

Furnari remarcó que el hecho se inscribe en la figura de homicidio culposo agravado por la conducción antirreglamentaria y bajo los efectos del alcohol, por lo que consideró justa la aplicación de una condena de prisión efectiva e inhabilitación prolongada para conducir.

Expectativa por el fallo

Con los alegatos de las partes concluidos, el juez Carlos Picco anunció que dará a conocer el veredicto en el transcurso de esta semana. La resolución marcará el desenlace de una causa que conmovió a Pergamino, no solo por la pérdida de una vida sino también por el modo en que ocurrió: un choque en pleno barrio, en horario matutino y con la intervención de una motociclista que manejaba en estado de ebriedad y en contramano.

El caso volvió a poner en debate la problemática de la seguridad vial en la ciudad y la necesidad de un mayor control sobre conductores de motocicletas, en especial en torno al consumo de alcohol y el respeto de las normas de tránsito.

Robo en la casa del fallecido

Tras su muerte, los amigos de lo ajeno aprovecharon para ingresar a robar en la casa del adulto mayor José Horacio Oliva.

En las horas posteriores al deceso irrumpieron en la morada y se apoderaron de pertenencias de valor tras revisar las instalaciones.

Los autores del robo sabían que Oliva residía solo en la propiedad y para los ladrones fue una oportunidad para irrumpir en las instalaciones.