Una buena: cae el dólar, baja el riesgo país y se disparan bonos y acciones tras medidas del Gobierno

En una jornada que trajo alivio a los mercados, el Gobierno nacional anunció una baja temporal en las retenciones al agro y recibió un fuerte respaldo del Tesoro de EEUU La medida buscó frenar la escalada cambiaria y estabilizar la deuda. El efecto fue inmediato: se dispararon las acciones y bonos, y cayó el riesgo país.

Tras semanas de tensión financiera, el Gobierno nacional sorprendió este lunes con una batería de medidas para calmar los mercados. El anuncio más relevante fue la eliminación temporal de los derechos de exportación a todos los granos , con vigencia hasta el 31 de octubre o hasta que se liquiden US$7000 millones. El objetivo: incentivar el ingreso de dólares al sistema.

A esto se sumó un gesto político clave : el respaldo público del secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, quien afirmó que “ Argentina es un aliado importante ” y que el Tesoro norteamericano está dispuesto a apoyar al país dentro de su mandato. El mensaje se conoció en la antesala del viaje del presidente Javier Milei a Nueva York.

Los efectos no se hicieron esperar. El riesgo país cayó 302 puntos básicos , ubicándose en 1140, su nivel más bajo desde mayo. Las acciones argentinas subieron hasta 20% y los bonos soberanos escalaron en promedio un 13% , mostrando que el mercado percibió la señal oficial como una decisión pragmática para sostener el rumbo económico en medio de la incertidumbre electoral.

Entre los títulos más beneficiados se destacaron el AL30D (+13,76%) y el GD29D (+14,52%), mientras que las acciones de BBVA, Banco Macro, Grupo Galicia y Supervielle treparon entre 13% y 20% tanto en Buenos Aires como en Wall Street.

El dólar también retrocedió

La tensión cambiaria también mostró alivio. El dólar mayorista cayó $39, cotizando a $1435,57 y alejándose del techo de la banda cambiaria. El dólar blue retrocedió $45, para cerrar en $1475, y lo mismo ocurrió con los tipos de cambio financieros: el dólar MEP bajó casi $90 y el CCL, $95.

Analistas financieros interpretaron que el respaldo de EE.UU. fue más determinante que la medida sobre retenciones. “La eliminación de derechos de exportación puede tener impacto, pero el verdadero gesto fuerte fue el apoyo del Tesoro norteamericano”, indicaron desde Portfolio Personal Inversiones.

Lectura política y económica

Para los analistas, la medida busca enviar una señal de fortaleza institucional antes de las elecciones legislativas de octubre. Según Adrián Yarde Buller, economista jefe de Facimex Valores, la iniciativa recuerda que “el equipo económico todavía tiene herramientas potentes a disposición, más allá del resultado electoral”.

Los mercados venían golpeados por la incertidumbre tras las elecciones en la provincia de Buenos Aires. Ahora, el Gobierno apuesta a estabilizar el escenario financiero para garantizar el funcionamiento del esquema cambiario sin erosionar las reservas del Banco Central.