Un siglo de art decó: la huella que dejó en la Argentina

Nougués concluyó su exposición comentando que luego de la Segunda Guerra Mundial, el estilo perdió protagonismo “aunque su legado persiste en edificios, objetos y obras que aún pueden apreciarse en Argentina y en otras partes del mundo”.

¿Cuándo surge el Art Decó ? ¿Por qué fue tan influyente en Argentina ? Estas fueron algunas de las preguntas que guiaron la charla “Un siglo de Art Decó: balance y cierre del centenario”, ofrecida por el arquitecto Marcelo Nougués, director de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes (FNA), en el marco del ciclo cultural que se desarrolla en la sede Casa Victoria Ocampo.

El presidente del FNA, Tulio Andreussi Guzmán, presentó al expositor destacando su trayectoria en la investigación de la arquitectura y la decoración del siglo XX. Luego comentó: “En el sitio web de Marcelo leí una frase con la que me sentí identificado porque podría aplicar perfectamente al plan estratégico que llevamos adelante en el FNA: ‘No intentamos estar de moda ni ser vanguardistas. Nos interesa perdurar y que una obra que fue terminada años atrás no sienta el peso de las tendencias. Calidad y sobriedad ante todo, ese es nuestro objetivo’”.

La charla estuvo enmarcada en el centésimo aniversario de la Exposición Internacional de Artes Decorativas e Industrias Modernas, realizada en París en 1925, un hito que consolidó el estilo Art Decó y su expansión más allá de Europa, llegando a muchos países de América y particularmente a Argentina. Nougués recordó el contexto histórico de este evento que recibió la extraordinaria cifra de doce millones de visitantes, y destacó cómo reflejaba la ambición de proyectar modernidad y sofisticación a través de la arquitectura y el diseño, en una Francia de posguerra.

Mediante imágenes de archivo, describió los pabellones de formas geométricas y monumentales, como el “Hotel de un Coleccionista” y las puertas de acceso, así como la propuesta de Le Corbusier —incorporada a regañadientes por los organizadores de la exposición— que enamoró a Victoria Ocampo e inspiró la construcción de su residencia en Barrio Parque, hoy monumento histórico nacional y sede cultural del Fondo Nacional de las Artes.

Un movimiento que dejó huella en nuestro país

En Argentina —siguió Nougués— el Art Decó no se limitó a la arquitectura: también marcó residencias, comercios, barcos, fachadas, interiores, cines y teatros. Y ejemplificó cómo cada detalle —muebles de ebanistería con nácar y marfil, luminarias, vajilla y objetos cotidianos, desde un aparato de radio o una plancha hasta alfombras o cortinas— reflejaba la búsqueda de elegancia, modernidad y simbolismo, adaptando la estética internacional a la vida local. El movimiento —señaló— también dejó huella en fotografía, cine, muralismo y diseño gráfico transformando la forma de habitar y percibir los espacios en la primera mitad del siglo XX.

Marcelo Nougués es arquitecto y director de Arquitectura del Fondo Nacional de las Artes. Preside el estudio Marcelo Nougués Arquitectos y cuenta con una trayectoria de 40 años en el mercado de arquitectura local e internacional. Su trabajo está enfocado principalmente en la restauración de edificios de valor patrimonial, con énfasis en el período neoclásico y Art Decó.

