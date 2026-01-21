"No quiero usar la fuerza": Trump volvió a presionar por Groenlandia y encendió alarmas en Europa

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump , volvió a poner a Groenlandia en el centro de la escena internacional al asegurar, desde el Foro Económico de Davos , que su país necesita controlar la isla por razones estratégicas y de seguridad. Aunque dijo no querer usar la fuerza, endureció su mensaje hacia Europa .

El Foro de Davos se convirtió esta semana en el epicentro de una crisis geopolítica de alcance global. Allí, Trump lanzó un duro diagnóstico sobre Europa, a la que acusó de haber abandonado los valores que “hacen fuerte a un país”. “Algunos lugares ya no son reconocibles”, afirmó, y sostuvo que varias naciones europeas “no van en la dirección correcta”.

El mandatario advirtió que el mundo atraviesa una etapa de creciente confrontación entre potencias, con normas y principios morales relegados frente a la afirmación cruda de intereses estratégicos.

En ese contexto, Trump volvió a justificar su aspiración de avanzar sobre Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Según explicó, Estados Unidos es “la única nación capaz de proteger Groenlandia” y la isla resulta clave por su ubicación estratégica entre Rusia y China.

“No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pedimos es un lugar llamado Groenlandia. Solo pido un trozo de hielo”, dijo el presidente, minimizando el alcance de su reclamo. Sin embargo, dejó un mensaje implícito a sus aliados europeos: aceptar la propuesta o enfrentar consecuencias políticas futuras.

Advertencias a Europa y a la OTAN

Trump insistió en que su plan no representa una amenaza para la OTAN, sino que fortalecería la seguridad de la alianza atlántica. Al mismo tiempo, volvió a quejarse del trato que, según él, recibe Estados Unidos dentro del bloque militar. “Todos los aliados de la OTAN tienen que poder defenderse”, remarcó.

Europa, planteó el presidente norteamericano, enfrenta una disyuntiva clara: decir sí a la iniciativa estadounidense —“y lo apreciaremos”— o decir no —“y lo recordaremos”—, una frase que volvió a tensar el vínculo transatlántico.