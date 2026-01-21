miércoles 21 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • "No quiero usar la fuerza": Trump volvió a presionar por Groenlandia y encendió alarmas en Europa

    Desde el Foro de Davos, Donald Trump defendió su intención de controlar Groenlandia y lanzó duras críticas a Europa y a la OTAN.

    21 de enero de 2026 - 15:29
    Donald Trump en el World Economic Forum

    Donald Trump en el World Economic Forum

    Print de Video de EL PAIS

    El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a poner a Groenlandia en el centro de la escena internacional al asegurar, desde el Foro Económico de Davos, que su país necesita controlar la isla por razones estratégicas y de seguridad. Aunque dijo no querer usar la fuerza, endureció su mensaje hacia Europa.

    Lee además
    Los habitantes locales juegan al fútbol en Ilulissat, Groenlandia. El territorio ha solicitado sin éxito incorporarse tanto a la UEFA como a la Concacaf

    La amenaza de Trump sobre Groenlandia enciende alarmas en el fútbol europeo y abre la puerta a un boicot
    Delcy Rodriguez

    Nicolás Maduro sigue detenido, pero el chavismo empieza a ensayar un giro pragmático hacia Trump

    Davos, escenario de una crisis geopolítica en expansión

    El Foro de Davos se convirtió esta semana en el epicentro de una crisis geopolítica de alcance global. Allí, Trump lanzó un duro diagnóstico sobre Europa, a la que acusó de haber abandonado los valores que “hacen fuerte a un país”. “Algunos lugares ya no son reconocibles”, afirmó, y sostuvo que varias naciones europeas “no van en la dirección correcta”.

    El mandatario advirtió que el mundo atraviesa una etapa de creciente confrontación entre potencias, con normas y principios morales relegados frente a la afirmación cruda de intereses estratégicos.

    Groenlandia, el eje del conflicto

    En ese contexto, Trump volvió a justificar su aspiración de avanzar sobre Groenlandia, territorio autónomo del Reino de Dinamarca. Según explicó, Estados Unidos es “la única nación capaz de proteger Groenlandia” y la isla resulta clave por su ubicación estratégica entre Rusia y China.

    “No quiero usar la fuerza. No voy a usar la fuerza. Todo lo que pedimos es un lugar llamado Groenlandia. Solo pido un trozo de hielo”, dijo el presidente, minimizando el alcance de su reclamo. Sin embargo, dejó un mensaje implícito a sus aliados europeos: aceptar la propuesta o enfrentar consecuencias políticas futuras.

    Advertencias a Europa y a la OTAN

    Trump insistió en que su plan no representa una amenaza para la OTAN, sino que fortalecería la seguridad de la alianza atlántica. Al mismo tiempo, volvió a quejarse del trato que, según él, recibe Estados Unidos dentro del bloque militar. “Todos los aliados de la OTAN tienen que poder defenderse”, remarcó.

    Europa, planteó el presidente norteamericano, enfrenta una disyuntiva clara: decir sí a la iniciativa estadounidense —“y lo apreciaremos”— o decir no —“y lo recordaremos”—, una frase que volvió a tensar el vínculo transatlántico.

    Embed

    Temas
    Seguí leyendo

    La amenaza de Trump sobre Groenlandia enciende alarmas en el fútbol europeo y abre la puerta a un boicot

    Nicolás Maduro sigue detenido, pero el chavismo empieza a ensayar un giro pragmático hacia Trump

    WhatsApp abre vacantes para su laboratorio de pruebas: cómo participar

    Mar del Plata: el desesperante relato del hombre al que le robaron la casa rodante con su familia adentro

    "Tocá, mirá y girá": el tutorial de la Policía Federal para detectar dólares falsos

    Pánico en Villa Crespo: un policía de la Federal se bajó de un auto, disparó 14 veces e hirió a un chofer

    Mar del Plata: robaron una casa rodante con una familia adentro y abandonaron a dos nenes en la ruta

    El Gobierno apura un plan para intercambiar inversiones por ciudadanía, apunta a captar hasta US$2500 millones

    Choque de trenes en España: el presidente de Renfe explicó los "20 segundos" clave de la tragedia

    Tragedia ferroviaria en España: dos trenes de alta velocidad descarrilaron y hay al menos 39 muertos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jesús matmud, su esposa y los hijos vivieron un episodio desesperante.

    Mar del Plata: el desesperante relato del hombre al que le robaron la casa rodante con su familia adentro

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Endorphina: un año explosivo de tragamonedas y victorias

    Endorphina: un año explosivo de tragamonedas y victorias
    La organización confirmó oficialmente la grilla de artistas que animarán la jornada, combinando distintos estilos musicales y propuestas para todo público.

    Gobernador Castro: La Fiesta del Durazno 2026 calienta motores con una gran noche musical

    Jonatan Palacio, centrodelantero de 25 años que tuvo un último paso por Flandria, firmó su contrato con Douglas Haig. 

    Douglas sumó a Jonatan Palacio y renovó Agustín Pezzi

    Las playas de Ramallo se preparan para vivir una jornada a puro rock. Este sábado 24 de enero, la zona del Parador Municipal será escenario de la edición verano de la Fiesta Rock del País

    La Fiesta Rock del País desembarca en Ramallo con bandas nacionales y entrada gratuita

    El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia

    El IPS confirmó el cronograma de pagos de enero para jubilados y pensionados de la Provincia