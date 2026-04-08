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    • Día de la Empanada: de los desiertos de Medio Oriente a reinas indiscutidas de la mesa argentina

    Cada 8 de abril se celebra el Día de la Empanada, y se pone el foco en la importancia de este alimento en nuestro país donde se consumen 10 millones por día.

    8 de abril de 2026 - 13:18
    Aunque hoy es un emblema de la cocina argentina, la empanada tiene raíces mucho más lejanas. Sus primeras versiones se remontan a la antigua Persia.

    Aunque hoy es un emblema de la cocina argentina, la empanada tiene raíces mucho más lejanas. Sus primeras versiones se remontan a la antigua Persia.

    GUIA DE RECETAS

    Este miércoles como en cada 8 de abril, se celebra el Día de la Empanada. Aunque hoy es un emblema de la cocina nacional, la empanada tiene raíces mucho más lejanas. Sus primeras versiones se remontan a la antigua Persia, en el actual Medio Oriente, donde surgieron como una solución práctica para los viajeros: alimentos envueltos en masa, fáciles de transportar y conservar.

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    Con el paso del tiempo, estas preparaciones llegaron a Europa de la mano de la cultura árabe durante la ocupación de la Península Ibérica. Ya instaladas en España, especialmente en regiones como Galicia y Asturias, las empanadas emprendieron un nuevo viaje hacia América junto con los colonizadores.

    De comida de viaje a símbolo de Argentina

    En territorio argentino, la empanada encontró el escenario ideal para reinventarse. En un país extenso, atravesado durante siglos por largos viajes en carreta, este alimento práctico se adaptó rápidamente a las costumbres locales.

    Con el tiempo, dejó de ser solo una solución para el camino y se transformó en un verdadero ícono gastronómico. Cada región le aportó su identidad: jugosas en Tucumán, con papa en Catamarca, intensamente condimentadas en Salta. Así, la diversidad de recetas terminó construyendo una identidad común.

    Un clásico que se come… y mucho

    Más allá de su historia, hay un dato que dimensiona el fenómeno: en la Argentina se consumen alrededor de 10 millones de empanadas por día.

    La cifra, difundida por la Asociación de Pizzerías y Casas de Empanadas (APYCE), refleja no solo la producción industrial, sino también el enorme aporte de la elaboración casera y los comercios gastronómicos. En promedio, cada argentino utiliza unas 50 tapas al año, lo que confirma la presencia constante de este plato en la vida cotidiana.

    Entre los favoritos de los argentinos

    La empanada no solo se destaca por su volumen de consumo, sino también por su popularidad. Se ubica entre los alimentos más elegidos del país y ocupa un lugar privilegiado tanto en reuniones familiares como en pedidos de delivery.

    En cuanto a gustos, las preferencias están bastante definidas: las de carne suave y jamón y queso lideran el ranking, seguidas por pollo, carne cortada a cuchillo y opciones como humita o verduras.

    Mucho más que una comida

    Versátil, accesible y profundamente arraigada en la cultura nacional, la empanada logró trascender su origen para convertirse en parte de la identidad argentina. Puede ser entrada, plato principal o excusa perfecta para reunirse.

    Por eso, cada 8 de abril no solo se celebra una receta, sino también una tradición que, con millones de unidades consumidas a diario, confirma su lugar como una de las grandes protagonistas de la mesa argentina.

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