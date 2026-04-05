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    Todos por Isa: peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar su recuperación

    La comunidad artística se moviliza para ayudar a Isabella Díaz, la adolescente de Manuel Ocampo que permanece internada tras sufrir graves quemaduras.

    5 de abril de 2026 - 10:00
    Artistas, vecinos e instituciones se unen en una peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar a Isabella Díaz y a su familia, en una muestra de compromiso y empatía que moviliza a toda la comunidad.

    Artistas, vecinos e instituciones se unen en una peña solidaria en Manuel Ocampo para acompañar a Isabella Díaz y a su familia, en una muestra de compromiso y empatía que moviliza a toda la comunidad.

    NOCHES ESTRELLADAS

    Con el objetivo de recaudar fondos para afrontar el tratamiento especializado que deberá realizar Isabella Díaz, de 17 años, en la localidad de Manuel Ocampo se organiza la peña solidaria Todos por Isa. La iniciativa busca acompañar a la joven y a su familia –su padre es Cristian Díaz, conocido profesor de folklore- en un momento delicado, apelando al compromiso y la solidaridad de toda la comunidad.

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    El evento tendrá lugar el sábado 11 de abril, desde las 20:00, en el Club 9 de Julio, con entrada a voluntad. La noche contará con la participación de numerosos artistas locales que se suman desinteresadamente a la causa: Exequiel Amaya, Marcelo Tomasello, Víctor Montanara, Hilario Romero, La Pueblerina, Fogoneros sin Arreglo, La Colo González, Dani la nueva sensación, Simón el Vikingo, Eduardo la Voz y Daniel González el Santiagueño.

    También habrá presentaciones de danzas folklóricas a cargo de los grupos Aire Criollo, Nunca es Tarde, Raíces de mi Pueblo y el Taller Peñero Amor en Vuelo. A la propuesta se suma una intervención de zumba con Mari, aportando ritmo y diversidad a la jornada.

    La conducción estará en manos de Los Inimputables, Santiago y Sergio, mientras que el sonido será provisto por Eduardo Ubillos. Además, el encuentro contará con servicio de bufet, completando una velada pensada para compartir y colaborar.

    Quienes deseen aportar o recibir más información pueden comunicarse con los organizadores: Dani (2477 556297), Eli (2477 311306) y Regi (2477 611050).

    Evolución favorable de Isabella Díaz

    En cuanto al estado de salud de Isabella, las últimas noticias son alentadoras. La joven permanece internada en el Sanatorio AMTA de Ciudadela, donde evoluciona favorablemente dentro de un cuadro que continúa siendo delicado debido a la extensión de las quemaduras.

    Isabella fue trasladada en una unidad especializada hacia el centro de salud, acompañada por sus padres, donde afronta un tratamiento prolongado bajo estricta supervisión médica. Si bien el proceso será complejo, las primeras respuestas al tratamiento generan esperanza en su entorno.

    El accidente ocurrió en Manuel Ocampo, durante una reunión de adolescentes en una vivienda particular. De acuerdo a lo trascendido, mientras el grupo preparaba hamburguesas al aire libre, un bidón con combustible cercano al fuego provocó una llamarada repentina. La combustión alcanzó a la joven, causándole graves lesiones en gran parte del cuerpo.

    Hoy, el acompañamiento colectivo se vuelve fundamental, y la peña solidaria representa no solo una ayuda económica, sino también un gesto de cercanía y apoyo en un momento difícil.

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