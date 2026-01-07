EEUU interceptó dos petroleros en el Atlántico y el Caribe y escaló la tensión con Rusia

Los presidentes de Rusia, Vladímir Putin, y de Estados Unidos, Donald Trump, conversan en una cumbre de la APEC.

Estados Unidos interceptó este miércoles dos petroleros en operaciones simultáneas en el Atlántico y el Caribe . El abordaje del Marinera, al sur de Islandia y presuntamente escoltado por buques y un submarino ruso, elevó la tensión con Moscú. En paralelo, el Mando Sur incautó el Sophia, sin bandera.

En una operación que refleja el nuevo clima de confrontación geopolítica, fuerzas de Estados Unidos interceptaron este miércoles dos petroleros en distintos puntos del mundo : uno en el Atlántico Norte y otro en el Caribe. El episodio más delicado fue el abordaje del petrolero Marinera , al sur de Islandia, un buque que habría sido escoltado por varios barcos de guerra y un submarino de Rusia , según reportes citados por medios internacionales.

El hecho ocurre en un tablero internacional ya cargado de tensión tras la captura y extracción de Nicolás Maduro en Venezuela , además de un contexto diplomático frágil atravesado por la guerra en Ucrania y las recientes declaraciones de Donald Trump sobre Groenlandia.

Aun así, la operación fue interpretada en Washington como una señal clara: Estados Unidos busca imponer control sobre rutas de transporte vinculadas a petróleo sancionado y redes de comercio ilegal , en una ofensiva que combina seguridad energética, sanciones y presión estratégica.

De Venezuela a Islandia: 20 días de persecución

Según reconstrucciones difundidas por medios internacionales, el 21 de diciembre el buque —entonces vinculado a registros previos como Bella 1— navegaba cerca de Venezuela cuando realizó un giro abrupto de 180 grados al cruzarse con la Guardia Costera estadounidense. En un episodio poco habitual, el petrolero habría impedido que lo abordaran y emprendió una huida hacia el noreste, que derivó en una persecución de casi tres semanas.

El Marinera terminó siendo interceptado a unos 480 kilómetros al sur de Islandia, en aguas internacionales, en un punto estratégico entre el Reino Unido y el Atlántico Norte. Allí, la Guardia Costera y el Ejército estadounidense ejecutaron el abordaje.

Una escolta rusa que cambia el tablero

La tensión subió cuando el buque hizo pública su identificación rusa, enarbolando la bandera de la Federación. Medios como Financial Times y Wall Street Journal informaron que Moscú habría enviado una escolta naval para disuadir cualquier intento de incautación: un submarino y buques de superficie.

En paralelo, Rusia habría pedido formalmente a Estados Unidos que detuviera la persecución. El Ministerio de Exteriores ruso aseguró que seguía la situación con “preocupación”.

El elemento más delicado del episodio es que, al navegar bajo bandera rusa, el petrolero pasaba a estar protegido por el marco tradicional del derecho internacional marítimo, lo que alimentó discusiones sobre la justificación legal del abordaje.

¿Por qué perseguían al Marinera?

Según el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, el buque —en registros previos bajo bandera panameña— habría sido sancionado en 2024 por transportar petróleo iraní restringido.

En ese marco, Washington viene profundizando el control sobre lo que denomina “flotas fantasma”, es decir, barcos que cambian de bandera, nombre o registro para eludir sanciones, operar sin controles y sostener redes de comercio ilícito.

De hecho, en semanas previas Estados Unidos ya había incautado otros petroleros señalados por operar en esa dinámica, como el Skipper y el Senchoriz(es).

El Mando Sur incautó el Sophia en el Caribe

Mientras se producía el episodio en el Atlántico Norte, el Mando Sur de Estados Unidos confirmó la interceptación del M/T Sophia, un petrolero sin bandera incautado en aguas del Caribe.

De acuerdo a la información difundida, el buque realizaba actividades ilícitas y ya fue escoltado hacia territorio estadounidense, luego de un abordaje ejecutado en una operación de madrugada.

La doble interceptación refuerza una línea clara: Washington está buscando reducir el margen de acción de redes petroleras irregulares en zonas clave del hemisferio occidental.

Qué significa esta escalada y por qué importa

En términos estratégicos, la operación se lee como un movimiento que pretende consolidar:

control sobre rutas energéticas vinculadas a sanciones

señales de firmeza ante Rusia e Irán

capacidad operativa en un mundo que vuelve a dividirse en bloques

A la vez, especialistas advierten que este tipo de acciones puede abrir el camino a represalias simétricas o a la consolidación de una lógica de confrontación en alta mar.

Pero desde la mirada de Washington, el mensaje es otro: los tiempos de tolerancia hacia estructuras ilegales o ambiguas en el comercio energético estarían llegando a su fin.