Trump asegura que Khamenei murió tras el ataque conjunto de Estados Unidos e Israel contra Irán

Netanyahu habló de “indicios” sobre la muerte del líder supremo iraní, mientras Teherán respondió con misiles y se reportan cientos de víctimas.

El presidente de Estados Unidos , Donald Trump , afirmó que el líder supremo de Irán, Alí Khamenei, murió tras el ataque conjunto lanzado junto a Israel contra instalaciones estratégicas del régimen iraní. La declaración se produjo en medio de una escalada militar que ya dejó cientos de muertos y heridos y provocó el cierre del espacio aéreo en varios países de Medio Oriente.

“Khamenei, uno de los hombres más malvados de la historia, está muerto”, sostuvo Trump, quien aseguró que la operación fue coordinada estrechamente con Israel y que se utilizaron sistemas de inteligencia y rastreo altamente sofisticados.

Más temprano, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, había señalado que existían “indicios” sobre la muerte del guía supremo iraní y aseguró que el complejo donde se encontraba había sido destruido.

Sin embargo, el ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Abás Araqchi, desmintió la versión en declaraciones a la cadena NBC. “El ayatollah está vivo, que yo sepa”, afirmó, y agregó que todos los altos cargos del régimen se encontraban con vida.

La incertidumbre sobre el destino de Khamenei profundiza la tensión regional.

Cientos de víctimas y respuesta iraní

El Comité Internacional de la Cruz Roja de Irán informó que los ataques israelíes y estadounidenses dejaron al menos 201 muertos y 747 heridos en 24 de las 31 provincias del país, según datos difundidos por la televisión estatal iraní y citados por la agencia AP.

En respuesta, Irán lanzó una oleada de misiles contra bases militares y el Ministerio de Defensa de Israel. Varios proyectiles impactaron en Tel Aviv, mientras las sirenas antiaéreas sonaban en distintas ciudades israelíes.

Las Fuerzas de Defensa de Israel confirmaron la detección de misiles provenientes de territorio iraní y activaron protocolos de emergencia para la población.

Explosiones en el Golfo y alerta internacional

Tras la ofensiva inicial, se reportaron explosiones en Abu Dabi (Emiratos Árabes Unidos), Qatar y Bahréin, países que albergan bases militares estadounidenses.

Bahréin confirmó que instalaciones vinculadas a la V Flota de Estados Unidos fueron alcanzadas por un ataque con misiles. También se registraron estallidos en Qatar, donde se encuentra la mayor base estadounidense de Medio Oriente, y en Arabia Saudita.

En este contexto, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), liderado por el argentino Rafael Grossi, llamó a la “moderación” para evitar riesgos en materia de seguridad nuclear.

MDA Paramedic reports from the scene of a missile strike in central Israel pic.twitter.com/vC2gK1Lhua — Magen David Adom (@Mdais) February 28, 2026

Espacios aéreos cerrados y vuelos cancelados

Irán, Israel e Irak cerraron su espacio aéreo. Emiratos Árabes Unidos dispuso un cierre parcial y temporal, mientras que Kuwait y Qatar cancelaron todos sus vuelos.

Varias aerolíneas internacionales suspendieron operaciones hacia la región. Lufthansa canceló vuelos a Tel Aviv, Beirut, Ammán y Teherán, entre otros destinos. También adoptaron medidas Air France, British Airways y otras compañías europeas.

La escalada ocurre en un contexto de máxima tensión por el programa nuclear iraní y tras semanas de advertencias de Washington. La región permanece en alerta ante el riesgo de una expansión mayor del conflicto.