martes 09 de septiembre de 2025
    • Tandil será sede de la Bienal de Arquitectura 2025

    Los foros, conferencias, talleres y exposiciones se desarrollarán en el Centro Cultural UNICEN de Tandil, con el objetivo de repensar la arquitectura y el urbanismo en clave de futuro.

    9 de septiembre de 2025 - 08:54
    Este mes tendrá lugar en Tandil, la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Gratuita y abierta al público podrán participar tanto profesionales matriculados en el CAPBA como quienes no lo estén.

    Este mes tendrá lugar en Tandil, la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Gratuita y abierta al público podrán participar tanto profesionales matriculados en el CAPBA como quienes no lo estén.

    EL ECO.

    Desde el 18 al 20 de septiembre, la ciudad de Tandil recibirá a profesionales, estudiantes y público en general en una nueva edición de la bienal internacional de arquitectura, organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

    Un espacio de reflexión, participación e intercambio

    Bajo el lema "Emergencia ambiental, urgencia disciplinar y urbanismo sostenible", el encuentro propone tres jornadas de reflexión, participación e intercambio en torno a los desafíos que enfrente la arquitectura en un contexto de cambios sociales, ambientales y urbanos.

    Repensar el rol de la arquitectura en el contexto actual

    La programación incluirá foros, conferencias, talleres y exposiciones, con la intención de generar un laboratorio de ideas colectivo, inclusivo y horizontal. Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para repensar el rol de la disciplina frente a las problemáticas actuales, en un diálogo abierto con la comunidad.

    Las actividad tendrán lugar en el Centro Cultural Universitario, con acceso libre y gratuito, aunque se requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

    Fuente: El Eco.

    Este mes tendrá lugar en Tandil, la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Gratuita y abierta al público podrán participar tanto profesionales matriculados en el CAPBA como quienes no lo estén.

