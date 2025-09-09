Tandil será sede de la Bienal de Arquitectura 2025

Este mes tendrá lugar en Tandil, la XII Bienal de Arquitectura y Urbanismo de la Provincia de Buenos Aires, Gratuita y abierta al público podrán participar tanto profesionales matriculados en el CAPBA como quienes no lo estén. EL ECO.

Desde el 18 al 20 de septiembre, la ciudad de Tandil recibirá a profesionales, estudiantes y público en general en una nueva edición de la bienal internacional de arquitectura, organizada por el Colegio de Arquitectos de la Provincia de Buenos Aires.

Un espacio de reflexión, participación e intercambio Bajo el lema "Emergencia ambiental, urgencia disciplinar y urbanismo sostenible", el encuentro propone tres jornadas de reflexión, participación e intercambio en torno a los desafíos que enfrente la arquitectura en un contexto de cambios sociales, ambientales y urbanos.

Repensar el rol de la arquitectura en el contexto actual La programación incluirá foros, conferencias, talleres y exposiciones, con la intención de generar un laboratorio de ideas colectivo, inclusivo y horizontal. Desde la organización destacaron que se trata de una oportunidad para repensar el rol de la disciplina frente a las problemáticas actuales, en un diálogo abierto con la comunidad.

Las actividad tendrán lugar en el Centro Cultural Universitario, con acceso libre y gratuito, aunque se requiere inscripción previa debido a que los cupos son limitados.

Fuente: El Eco.

Compartí esta nota en redes sociales:





