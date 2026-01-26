lunes 26 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Se cumplieron 29 años del crimen de Francisco "Pancho" Torrecilla, el caso que marcó a Pergamino

    El homicidio de Francisco “Pancho” Torrecilla, ocurrido en enero de 1997, sigue impune y permanece como uno de los hechos más conmocionantes de Pergamino.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    26 de enero de 2026 - 13:33
    El 24 de enero se cumplieron 29 años del asesinato de Pancho Torrecilla.

    El 24 de enero se cumplieron 29 años del asesinato de Pancho Torrecilla.

    LA OPINION

    Al cumplirse 29 años del crimen de Francisco “Pancho” Torrecilla, Pergamino vuelve a recordar uno de los episodios más violentos y enigmáticos de su historia reciente. El 24 de enero de 1997, el reconocido vecino fue asesinado a tiros en la vereda de su propio local gastronómico, en un ataque de características inéditas para la ciudad.

    Lee además
    Pasadas las 21hs de este domingo, una discusión familiar tuvo lugar en la estación de servicio YPF de Av. Lavalle y Teodoro Fels.

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido
    Personal policial perteneciente a la Sub DDI San Pedro- Baradero y a la Comisaría San Pedro encabezaron un operativo relacionado a la investigación iniciada en torno al asesinato del joven Agustín Pereira.

    San Pedro: Aprehendieron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven Agustín Pereira

    La madrugada del viernes 24 de enero de 1997 quedó grabada para siempre en la memoria colectiva de Pergamino. Eran alrededor de las 0:26 cuando un comando armado ejecutó a sangre fría a Francisco “Pancho” Torrecilla, de 47 años, en la esquina de Pueyrredón y Doctor Alem, mientras compartía una mesa en la vereda de un bar de su propiedad junto a su amigo y colaborador Faustino Paz, quien resultó herido de gravedad.

    A 29 años del crimen, el caso continúa impune, rodeado de hipótesis, versiones extraoficiales y una investigación que jamás logró identificar ni a los autores materiales ni a los responsables intelectuales del ataque.

    Un asesinato que conmocionó a la ciudad

    pancho torrecilla

    El impacto del homicidio fue inmediato. Pergamino amaneció sacudida por una violencia hasta entonces desconocida en su crónica policial. El modo de ejecución, el uso de armas de grueso calibre y la precisión del ataque hicieron que el hecho trascendiera rápidamente el ámbito local y se convirtiera en noticia regional.

    Según publicó LA OPINIÓN en su edición del 25 de enero de 1997, se trató de uno de los asesinatos más aberrantes y resonantes de la historia criminal de la ciudad. Testigos circunstanciales nunca olvidaron la escena y la esquina donde ocurrió el ataque quedó marcada para siempre por aquel episodio.

    La mecánica del ataque

    pancho torrecilla-3

    De acuerdo con los testimonios y versiones recogidas en aquel momento, un Fiat Uno color bordó oscuro se detuvo a escasos metros de la mesa donde se encontraban Torrecilla y Paz. Dos hombres descendieron del vehículo y, sin mediar palabra, comenzaron a disparar.

    Uno de los atacantes habría efectuado disparos para dispersar y paralizar a los ocasionales testigos, mientras el otro —el ejecutor— se concentró exclusivamente en la víctima, asegurando el blanco con disparos a corta distancia. Torrecilla recibió dos impactos de bala, uno de ellos letal, que perforó la arteria aorta y le provocó una hemorragia masiva.

    Paz, por su parte, sufrió tres impactos en las piernas, aunque logró sobrevivir y posteriormente brindó un crudo testimonio sobre los últimos minutos de vida de su amigo.

    Armas, pericias y profesionalismo

    pancho torrecilla-2

    Las pericias indicaron el uso de un revólver calibre 38 y una pistola 9 milímetros con munición encamisada, armamento de alto poder letal. En el lugar se hallaron al menos diez vainas servidas, lo que reforzó la hipótesis de un ataque ejecutado por personas con experiencia y entrenamiento.

    Ni Torrecilla ni Paz estaban armados al momento del atentado.

    El auto abandonado y la planificación

    Horas después del crimen, el Fiat Uno fue hallado abandonado debajo del puente del arroyo La Botija, camino a la localidad santafesina de Bigand. El vehículo presentaba patente adulterada y luego se comprobó que había sido robado en el conurbano bonaerense, casi un mes antes del asesinato.

    Los peritos no lograron levantar huellas digitales en el interior, lo que evidenció una limpieza minuciosa previa al abandono del rodado. Todo apuntaba a una planificación anticipada, con logística, inteligencia previa y un plan de escape cuidadosamente diseñado.

    Hipótesis, versiones y una causa sin respuestas

    Con el paso de los días surgieron múltiples hipótesis: un crimen por encargo, posibles vínculos con el juego clandestino y la participación de una organización con base en San Nicolás, Rosario o el Gran Buenos Aires. Incluso llegó a manos de los investigadores un anónimo con datos concretos, pero nunca se conocieron avances sustanciales.

    A pesar de la asignación de numerosos investigadores y del impacto público del caso, la causa se fue diluyendo con el tiempo. Las reformas judiciales y el paso de los años terminaron por sellar una investigación inconclusa.

    Una herida abierta en la memoria colectiva

    El sepelio de Francisco “Pancho” Torrecilla congregó a una multitud y marcó un antes y un después en la percepción de la seguridad en Pergamino. Durante semanas, el crimen fue el único tema de conversación en clubes, comercios y reuniones sociales.

    Hoy, a 29 años del asesinato, el caso sigue siendo una deuda pendiente de la Justicia. La verdad nunca salió a la luz y el nombre de Torrecilla permanece ligado a uno de los episodios más oscuros y conmocionantes de la historia reciente de la ciudad.

    Temas
    Seguí leyendo

    Zárate: Discusión familiar terminó a los tiros en una YPF, un muerto y un detenido

    San Pedro: Aprehendieron a un nuevo sospechoso por el crimen del joven Agustín Pereira

    Procesaron a un convicto que era buscado por dos fiscalías por robo agravado e intento de homicidio

    Un convicto, con libertad condicional por un homicidio, intimidó a la hermana con un cuchillo y quedó preso

    Muro atmosférico e inestabilidad en Pergamino: por qué no ingresa el aire frío en plena ola de calor

    Ante 23 mil personas, Destino San Javier emocionó en Pergamino en los 400 años de La Dormida

    Un joven, con un diagnóstico de salud mental, interrumpió el contacto con la familia y se fue en la bicicleta

    Comparten la imagen de un joven ciclista viajero que podría pasar por Pergamino este domingo

    Cristian Capurelli, una voz de Pergamino que llega a Cosquín con identidad propia

    Destino San Javier, folklore y emoción para celebrar 400 años de historia

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Destino San Javier emocionó al público de Pergamino con un show multitudinario en Parque Belgrano, en el marco de los 400 años de La Dormida.

    Ante 23 mil personas, Destino San Javier emocionó en Pergamino en los 400 años de La Dormida

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Se cumplen nueve años de aquel fatídico 26 de enero cuando la calma de la ciudad se interrumpió con la noticia de un incendio. Se estaba quemando la Catedral de San Nicolás de Bari.

    Infierno en la Catedral de San Nicolás: a nueve años del incendio que marcó a los nicoleños
    El 24 de enero se cumplieron 29 años del asesinato de Pancho Torrecilla.

    Se cumplieron 29 años del crimen de Francisco "Pancho" Torrecilla, el caso que marcó a Pergamino

    Se registran noches tropicales, con mínimas que no descienden de los 24 o 25 grados, lo que dificulta el enfriamiento natural de viviendas y edificios durante la madrugada.

    Muro atmosférico e inestabilidad en Pergamino: por qué no ingresa el aire frío en plena ola de calor

    Falleció en el lugar el conductor del rodado, Juan Miguel Viva, de 23 años, domiciliado en la localidad de Duggan.

    Murió un motociclista y su acompañante quedó muy herido al chocar contra un guardarraíl en la autopista

    Luca Prodan, figura clave del rock argentino y líder de la banda Sumo.
    Cultura

    Buenos Aires homenajea a Luca Prodan con una escultura en el espacio público