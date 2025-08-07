Rosario: La Facultad de Arquitectura presenta su primera revista transmedia

Este jueves, a las 19.30, en la Facultad de Arquitectura, Planeamiento y Diseño de la Universidad Nacional de Rosario se presentará "Derivas. Perderse para encontrarnos" , la primera revista transmedia creada para promover el diálogo creativo, el pensamiento crítico, la multiplicidad de miradas para abordar distintos aspectos de la disciplina.

En Córdoba, se realizará el Congreso Nacional de Arquitectura con invitados de Europa y América Latina

La plataforma es producto de una alianza entre docentes e investigadores de la facultad, con la Asociación Civil Matéricos Periféricos y #DCMteam. Producciones transmedia.

"Derivas" se propone como una plataforma abierta de interacción multidisciplinaria para propiciar reflexiones críticas en torno a la producción en arquitectura, urbanismo y diseño y sus correlaciones con las dimensiones sociales, políticas, ecológicas y culturales.

Integrando saberes académicos y populares, la publicación "intenta interpelar, tensionar, descentrar y expandir los límites disciplinares, geográficos y conceptuales del diseño, la arquitectura y el urbanismo para explorar alternativas colectivas y compartidas que den respuesta a las demandas del Sur Global en un presente signado por la crisis climática, socio-política y económica", según se define en su primer número.

Una revista de reflexiones inesperadas

Si bien la facultad de la UNR ya cuenta con otras revistas académicas y divulgación, "Derivas" es la primera plataforma transmedia impulsada por docentes e investigadores de la facultad, según explica una de sus directoras, Anahí Lovato.

La plataforma tiene el objetivo de promover reflexiones inesperadas, perspectivas originales y soluciones innovadoras. Como lo proponen sus editores, ofrecerá "un espacio múltiple, rizomático y abierto que permite la interconexión des-jerarquizada de materiales, informaciones y lenguajes de orígenes, velocidades y ritmos diversos. Por ejemplo, derivas urgentes pueden conectarse en un plano de igualdad con derivas políticas, derivas inmateriales, derivas urbanas, y así sucesivamente.

La presentación incluirá el lanzamiento de una convocatoria abierta a la comunidad educativa (estudiantes, docentes y graduades) para sumar ensayos fotográficos, audiovisuales, escritos y sonoros al primer núcleo conceptual denominado “Identidad”, Estos contenidos enriquecerán los incorporados por el equipo editorial a modo de provocación para la participación abierta de la estructura rizomática de núcleos condensada en una plataforma web.

Fuente: La Capital.