Rompieron la vidriera de un local a la salida de un festejo juvenil por el Día de la Primavera

A la salida de una celebración juvenil rompieron la vidriera de un comercio en avenida Colón entre Castelli y 3 de Febrero en la madrugada de este lunes. En el Club Vicente López, de Castelli al 1.500, los estudiantes de varias Escuelas Secundarias celebraron el Día de la Primavera y al egresar protagonizaron incidentes y disturbios.
Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Incidentes tras festejos de Primavera en Pergamino Un grupo de adolescentes protagonizó disturbios tras celebrar el Día de la Primavera y el egreso en el Club Vicente López. A la salida del evento, varios jóvenes rompieron el cristal de la vidriera de Acuario Pergamino en avenida Colón, entre 3 de Febrero y Castelli. Vecinos reportaron peleas, corridas, motos circulando y lanzamiento de piedras. Más tarde, los jóvenes se desplazaron a la panadería de Avenida de Mayo y Luzuriaga, donde encendieron bengalas y fuegos artificiales. Las cámaras de seguridad registraron los hechos."