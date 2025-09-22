lunes 22 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Rompieron la vidriera de un local a la salida de un festejo juvenil por el Día de la Primavera

    Un adolescente rompió, de una patada, el cristal del frente de Acuario Pergamino, ubicado en avenida Colón entre 3 de Febrero.

    La Opinión OnLine | Alfonso Godoy
    Por Alfonso Godoy
    22 de septiembre de 2025 - 16:44
    Un sujeto pasó corriendo y de un salto dio una patada voladora contra el cristal del frente del local para romperlo y escapar por avenida Colón hacia 3 de Febrero.

    Un sujeto pasó corriendo y de un salto dio una patada voladora contra el cristal del frente del local para romperlo y escapar por avenida Colón hacia 3 de Febrero.

    CAPTURA DE PANTALLA DE VIDEO DE CAMARA DE SEGURIDAD DE ACUARIO PERGAMINO

    A la salida de una celebración juvenil rompieron la vidriera de un comercio en avenida Colón entre Castelli y 3 de Febrero en la madrugada de este lunes. En el Club Vicente López, de Castelli al 1.500, los estudiantes de varias Escuelas Secundarias celebraron el Día de la Primavera y al egresar protagonizaron incidentes y disturbios.

    Lee además
    El automóvil blanco chocó a gran velocidad contra una camioneta estacionada contra el cordón de la vereda.

    Acevedo: denuncian que corren picadas de autos y provocan siniestros viales en las calles internas del pueblo
    Zárate se movilizó masivamente para exigir justicia por el crimen de Saúl de Francesco

    Zárate marchó con bronca y dolor tras el crimen de Saúl De Francesco: exigencia de justicia y crisis en el COZ
    Embed

    Se trata de adolescentes de los últimos años del nivel Secundario de varias escuelas de la ciudad de Pergamino que participaron de los festejos en el Club Vicente López de Castelli al 1.500.

    Live Blog Post
    Embed - Diario LA OPINION on Instagram: " Incidentes tras festejos de Primavera en Pergamino Un grupo de adolescentes protagonizó disturbios tras celebrar el Día de la Primavera y el egreso en el Club Vicente López. A la salida del evento, varios jóvenes rompieron el cristal de la vidriera de Acuario Pergamino en avenida Colón, entre 3 de Febrero y Castelli. Vecinos reportaron peleas, corridas, motos circulando y lanzamiento de piedras. Más tarde, los jóvenes se desplazaron a la panadería de Avenida de Mayo y Luzuriaga, donde encendieron bengalas y fuegos artificiales. Las cámaras de seguridad registraron los hechos."

    A la salida de ese local de esparcimiento nocturno hubo peleas, corridas, motos circulando y disputas callejeras en los que se arrojaron piedras entre los contendientes; según reportaron los vecinos.

    Luego de ese evento los jóvenes se desplazaron en grupos a la panadería de Avenida de Mayo y Luzuriaga donde también encendieron bengalas y fuegos artificiales.

    un sujeto rompio la vidriera de un local de avenida colon y castelli a la salida de vicente lopez 002
    Secuencia registrada por la c&aacute;mara de seguridad del momento en que el sujeto le dio la patada a la vidriera para romperla.

    Secuencia registrada por la cámara de seguridad del momento en que el sujeto le dio la patada a la vidriera para romperla.

    un sujeto rompio la vidriera de un local de avenida colon y castelli a la salida de vicente lopez 003
    Secuencia registrada por la c&aacute;mara de seguridad del momento en que el sujeto le dio la patada a la vidriera para romperla.

    Secuencia registrada por la cámara de seguridad del momento en que el sujeto le dio la patada a la vidriera para romperla.

    un sujeto rompio la vidriera de un local de avenida colon y castelli a la salida de vicente lopez 004
    Secuencia registrada por la c&aacute;mara de seguridad del momento en que el sujeto le dio la patada a la vidriera para romperla.

    Secuencia registrada por la cámara de seguridad del momento en que el sujeto le dio la patada a la vidriera para romperla.

    acuario Pergamino
    Los encargados del local Acuario Pergamino repusieron los vidrios.

    Los encargados del local Acuario Pergamino repusieron los vidrios.

    Temas
    Seguí leyendo

    Acevedo: denuncian que corren picadas de autos y provocan siniestros viales en las calles internas del pueblo

    Zárate marchó con bronca y dolor tras el crimen de Saúl De Francesco: exigencia de justicia y crisis en el COZ

    Robaron una moto 110 de la puerta de una casa en Baradero y la policía investiga

    Crimen del jubilado en Zárate: una oficial de policía, cuatro cómplices y una ejecución que estremece

    San Nicolás: dos heridos en un choque entre una moto y un auto en la Ruta 188

    Violencia en Baradero: un joven está en terapia intensiva tras recibir múltiples puñaladas durante una pelea

    El fiscal Nelson Mastorchio valoró la entrega del prófugo que baleó a un policía en un allanamiento

    San Nicolás: detuvieron a un hombre por agresión a su madre y tenía pedido de paradero activo

    Violenta agresión entre alumnas en una Escuela Secundaria de Pergamino

    Defraudación informática: una docente denunció una millonaria estafa en su cuenta bancaria

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Crimen del jubilado en Zárate: la ruta del asesinato y la detención de la policía implicada

    Crimen del jubilado en Zárate: una oficial de policía, cuatro cómplices y una ejecución que estremece

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Denuncia de la UOM San Nicolás a contratistas en Ternium por practicas sindicales desleales

    Conflicto en Ternium San Nicolás: la UOM local denunció a contratistas por prácticas antisindicales
    El automóvil blanco chocó a gran velocidad contra una camioneta estacionada contra el cordón de la vereda.

    Acevedo: denuncian que corren picadas de autos y provocan siniestros viales en las calles internas del pueblo

    La locomotora 3925 del año 1927 restaurada en los talleres del Ferroclub de Remedios de Escalada. 
    Turismo

    La locomotora 3925 del año 1927 busca ser un atractivo turístico de la provincia de Buenos Aires

    Un sujeto pasó corriendo y de un salto dio una patada voladora contra el cristal del frente del local para romperlo y escapar por avenida Colón hacia 3 de Febrero.

    Rompieron la vidriera de un local a la salida de un festejo juvenil por el Día de la Primavera

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández

    La Cooperativa Eléctrica de Pergamino llevó a cabo un importante trabajo en barrio Hernández