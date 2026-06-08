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    • Zárate conmemoró el Día Mundial del Ambiente con una gran jornada de concientización y forestación

    Zárate impulsó actividades en Plaza Mitre junto a empresas, escuelas y ONGs. Además, se plantaron 40 árboles nativos en la avenida Antártida Argentina.

    8 de junio de 2026 - 12:29
    En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Municipio de Zárate, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, llevó adelante una actividad abierta a la comunidad con el objetivo de promover la concientización ambiental, el aprendizaje y el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno.

    En el marco del Día Mundial del Ambiente, el Municipio de Zárate, a través de la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, llevó adelante una actividad abierta a la comunidad con el objetivo de promover la concientización ambiental, el aprendizaje y el compromiso ciudadano con el cuidado del entorno.

    Enlace Crítico

    El Municipio de Zárate, mediante la Subsecretaría de Ambiente y Desarrollo Sostenible, celebró el Día Mundial del Ambiente en la Plaza Mitre. La jornada comunitaria buscó promover la concientización ecológica y el desarrollo sustentable a través de stands informativos, sumando además una forestación clave junto a estudiantes y empresas locales.

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    La ciudad de Zárate ofrecerá este fin de semana distintas propuestas culturales recreativas y de encuentro para disfrutar en familia y al aire libre. Habrá actividades culturales,  deportivas, para chicos, ferias de emprendedores y espacios para recorrer y compartir en diferentes puntos de la ciudad.

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    Compromiso ambiental en Plaza Mitre con actores locales

    La jornada central reunió a vecinos, familias y alumnos de escuelas primarias y secundarias en el principal espacio público de la ciudad. Diversas organizaciones y firmas destacadas, como Toyota, Museo GREP, MILPOS, REDACEITE y ECOPIONERAS, exhibieron sus programas de reciclaje y compartieron información esencial sobre la conservación de la biodiversidad local. El subsecretario de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Marcelo Pastore, destacó la importancia de la participación de todos los sectores para consolidar las políticas públicas vigentes en la ciudad.

    Gestión de residuos y educación en las Eco Escuelas

    Durante el encuentro se visibilizó el trabajo articulado que el municipio sostiene en el territorio. A través del programa Eco Escuelas se potencia la educación ambiental en las aulas, mientras que distintas entidades gestionan los Puntos Verdes locales. En ese sentido, MILPOS se encarga del tratamiento de los residuos eléctricos y electrónicos, REDACEITE recupera el aceite vegetal usado y ECOPIONERAS recolecta los residuos secos, garantizando un circuito eficiente de reciclado urbano.

    Forestación urbana y plantación de árboles nativos en Zárate

    Como cierre de las actividades ambientales, se llevó a cabo una importante acción comunitaria en la intersección de la Avenida Antártida Argentina y Calle 10. Allí, el Municipio junto a voluntarios de Toyota y alumnos de la Escuela Primaria Nº 36 plantaron 40 árboles nativos. Esta iniciativa refuerza el corredor biológico de la zona y se acopla a los planes de reforestación que la gestión local ejecuta semanalmente para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos.

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