lunes 15 de septiembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Provincia reveló cuánto dinero costaron las elecciones bonaerenses del 7 de Septiembre

    El ministro de Gobierno bonaerense precisó que el Estado gastó $85 mil millones en las elecciones provinciales.

    15 de septiembre de 2025 - 14:59
    Dieron detalles de cuánto costaron las elecciones bonaerenses.

    El ministro Carlos Bianco calificó la elección del 7 de septiembre de "histórica, transparente y eficiente" y precisó que el Estado bonaerense gastó $85 mil millones en la organización de las elecciones que estuvieron, esta vez, a cargo de la Provincia. Ese monto, remarcó, es "casi la mitad" de lo que tiene previsto gastar el Gobierno de Javier Milei en los comicios del 26 de octubre en el mismo territorio.

    Lee además
    relanzan la web de la vtv para agilizar tramites y combatir estafas

    Relanzan la web de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas
    comenzo el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses

    Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses

    En la tradicional conferencia de prensa de los lunes, el funcionario recordó que fue la primera vez en 77 años que la Provincia organizó sus propias elecciones, con un padrón de más de 14 millones de votantes y disponiendo más de 40 mil mesas de votación. "Fue la elección más grande de la historia organizada por una provincia y salió todo perfecto", evaluó.

    En este punto, se refirió a las críticas previas de la oposición sobre la capacidad logística del Estado bonaerense y destacó la labor de la Junta Electoral, la Policía Bonaerense y el Correo Argentino para que todo se llevara adelante sin ningún inconveniente.

    Según precisó Bianco, de los más de 8,6 millones de votos emitidos sólo se registraron once infracciones, lo que consideró "un récord de transparencia".

    El costo de las elecciones en la provincia

    En relación a los costos, Bianco detalló que la elección bonaerense insumió exactamente $85.850 millones y detalló cada gasto que asumió el Estado provincial. El convenio con el Correo Argentino costó $57.180 millones, la compra de materiales electorales (urnas y bolsines) supuso un aporte de $4.381 millones, la impresión de los padrones otros $1.200 millones, los distintos convenios con el Juzgado Federal N° 1 por horas extras $7.320 millones más, el pago a las autoridades de mesa y delegados $6.120 millones, el pago de boleta a las fuerzas políticas (un padrón por cada una) $5.700 millones y los viáticos del Comando Electoral de la Policía un total de $3.950 millones.

    Más de los gastos electorales

    "La inversión total $85.850 millones", puntualizó el ministro y advirtió que el presupuesto nacional previsto para los comicios es de $150.000 millones, casi el doble. "Se dijo que la boleta única papel sería más barata, pero la elección nacional va a costar casi el doble de lo que saldría con boleta tradicional", comparó.

    El titular de la cartera política también valoró la rapidez en el escrutinio: "A las 9 de la noche ya estaba computado el 82% de las mesas, algo inédito en la Provincia". En contraste, mencionó el caso de Corrientes, donde los resultados se conocieron recién de madrugada pese a tener un padrón de electores mucho más pequeño.

    Temas
    Seguí leyendo

    Relanzan la web de la VTV para agilizar trámites y combatir estafas

    Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses

    Clima en Pergamino: humedad en alza y 25 milímetros sorpresivos

    Nueva edición de Mercados Bonaerenses este sábado en San Pedro

    Cómo funciona la Boleta Única Papel que debuta en la provincia en octubre

    Policía: Crearon dos nuevas categorías por las horas extra en los eventos masivos

    Elecciones legislativas: así es el trámite para justificar no haber ido a votar

    HECHOS se consolida como nuevo actor político en la provincia y desafía la lógica de la polarización

    Elecciones: la derrota del Gobierno sacude al dólar, el Riesgo País y las acciones

    Seguridad y organización en las elecciones: Pergamino tiene todo listo para una jornada histórica

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    comenzo el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses

    Comenzó el escrutinio definitivo de las elecciones bonaerenses

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad

    Dengue: empiezan a vacunar a quienes no hayan transitado la enfermedad
    Romina Aranda sufrió el peor accidente de su vida el día de su cumpleaños en Urquiza y Emilio R Coni de Pergamino el jueves de la semana pasada.

    Romina Aranda continúa estable internada en terapia intensiva y piden que investiguen al automovilista

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar 

    Tragedia en Zárate: hombre de 62 años muere atragantado durante una cena familiar

    Varios sectores de Baradero siguen sin electricidad: vecinos denuncian falta de respuestas de EDEN

    Varios sectores de Baradero siguen sin electricidad: vecinos denuncian falta de respuestas de EDEN

    vacuna contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años, con prioridad para quienes ya tuvieron la enfermedad 

    Vacunacion contra el dengue en San Pedro: abierta la inscripción para personas de 15 a 59 años.