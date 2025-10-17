Productora y contratista: más allá de los prejuicios, las mujeres rurales hacen historia

El pasado 15 de octubre, se celebró como cada año el Día Internacional de la Mujer Rural , una fecha instituida por la ONU en 2008. Los mensajes del agro para homenajear a quienes son claves para el desarrollo, el progreso y el arraigo del campo argentino se hicieron sentir con fuerza en las redes sociales.

En ese sentido, desde La Opinión Campo (LOCampo), mostramos el esfuerzo de cada luchadora que diariamente exhibe su impronta y pasión por la ruralidad. En esta oportunidad, Betiana Mangluses , desde Guatraché en la provincia de La Pampa, es protagonista de una historia que merece ser contada, para representar a centenares de mujeres rurales que hacen patria a lo largo y ancho de nuestra bendita Argentina.

“No me importa lo que digan”, repite Betiana Mangluses, productora y contratista de cosecha. Junto a su pareja, Darío, tiene dos cosechadoras con las que recolectan, en partes iguales, las 2.500 hectáreas de fina y otras 5.000 de gruesa que trabajan por campaña. Además, tienen seis hijos, que colaboran con la empresa familiar.

“Cuando conocí a Darío, él ya tenía sus equipos. Pero los malos años en el país nos llevaron a tomar la decisión de comprar una cosechadora pequeña. En esta zona el número es muy fino y eso nos permitía ahorrar costos”, relata la entrevistada, dejando en claro el esfuerzo de las familias rurales.

Sin embargo, cada vez se hacía más difícil encarar las cuotas y por eso decidieron salir a cosechar afuera: “Darío manejaba la cosechadora, había un tractorista y yo me encargaba de la casilla, el tanque, la búsqueda de gasoil y todo lo demás. Pero enseguida me subí a la cosechadora y comenzamos a recolectar la misma cantidad de hectáreas”, comenta.

Pasión a flor de piel

El trabajo prolijo y la pasión les permitieron sumar campos y generar confianza entre los productores. “Como buenos contratistas, nos paramos en el cruce con los fierros y yo llamé a un conocido en la zona que me dijo que tenía un montón de contactos y que nos iba a recomendar”, recuerda Betiana. “Hubo muchas personas que confiaron. También tuvimos que golpear puertas, y yo soy insistente”, aclara.

En un rubro marcadamente masculino, la presencia femenina en un equipo de trabajo de este tipo aún está rodeada de prejuicios. Betiana recuerda la vez que se le rompió un bolillero y se tuvo que volver al pueblo a comprar un repuesto con la ropa sucia.

"Cuando me miraron me preguntaron por qué una mujer como yo estaba vestida así". En las exposiciones también se dan situaciones: "Si me acerco con Darío a un stand, muchos van directo a hablar solo con él", comenta. Pero los prejuicios nunca la detuvieron: "A mí me encanta andar en la cosechadora, me da lo mismo lo que digan".

“Una sensación única”

“Andar en una cosechadora o en un tractor, el olor a tierra, la noche, el amanecer, el atardecer, son una sensación única. No sé cómo explicarlo. Y lo ves desde un lugar especial, en vivo, mientras cosechas. Estoy segura de que hay un montón de familias que lo deben vivir igual”, asegura.

El vínculo con la empresa CLAAS comenzó hace 3 años con una LEXION 740: “Nos interesó porque es una máquina más grande y porque teníamos la referencia de que el sistema de trilla andaba muy bien, además de cuestiones puntuales de tiraje y limpieza. A pesar de que sabíamos de sus ventajas, tenerla nos sorprendió aún más. Es un maquinón”, dice orgullosa.

Betiana Manglus, contratista de Guatraché, La Pampa, junto a su pareja Darío Schmidt

Además, aclara: “Cuando entramos a un lote con colegas y cosechamos a la par, la diferencia es bastante notoria”. En el plan está sumar otra cosechadora en los próximos meses. “Queremos ver cómo sigue todo porque la verdad que hay bastante demanda y la necesitamos”, comenta ilusionada. “Para cualquier contratista tener maquinaria nueva siempre es un sueño”, reafirmó.

Demanda de trabajo

La demanda de trabajo, además, le dio a la familia un norte común. Jesús y Gonzalo, los hijos mayores de Darío y que ella considera suyos, se sumaron de lleno apenas terminaron el colegio, y su hija, Ludmila, ya advirtió que le gustaría estudiar agronomía y que en la próxima campaña quiere aprender a embolsar. “Yo me vuelvo loca y siento un orgullo tremendo por mis hijos”, comenta emocionada.

El trabajo en familia no solo los unió, sino que se transformó en una marca registrada en la zona. “Creo que al productor le da confianza porque no hay grises: si bien Darío está al frente del equipo en cuanto a reparaciones y responsabilidades, todos tiramos para el mismo lado. Todos paramos en la misma casilla”.

Betiana Manglus, contratista de Guatraché, La Pampa, junto a su familia.

Trabajar en lo que a uno le gusta y hacerlo en familia siempre es la receta infalible: “Ahora que terminamos la cosecha de maíz, limpié el galpón, acomodé todo para guardar las máquinas y me vine a casa a hacer un asado, como siempre lo hacemos el día que se termina. Después de comer, cuando brindamos, si le preguntas a cada uno por qué brindó, todos te van a decir lo mismo: “Por una campaña más”, concluye la entrevistada, representando en su hermosa historia a miles de mujeres rurales que se apasionan por el campo.