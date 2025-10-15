Créditos a valor novillo: en menos de tres meses ya se aprobaron $3.500 millones

A menos de tres meses de su lanzamiento, la línea de créditos “valor producto” destinada al sector ganadero ya superó los $3.500 millones aprobados en financiamiento, según informaron la Secretaría de Agricultura , Ganadería y Pesca y el Banco de Inversión y Comercio Exterior ( BICE ).

El programa, anunciado durante la Exposición Rural de Palermo en julio pasado, tiene como objetivo fortalecer el rodeo nacional y promover inversiones productivas con una modalidad de pago indexada al valor del kilo de novillo .

La línea permite financiar la compra de vaquillonas a servir o preñadas —hasta el 30% del stock declarado— y la retención de terneras con destino reproductivo —hasta el 20% del stock—.

También contempla un financiamiento adicional del 20% para capital de trabajo, incluyendo pasturas, fertilización y tecnologías de forraje.

Hasta el momento, los productores beneficiados se encuentran en Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe y La Pampa, aunque el BICE continúa analizando nuevas solicitudes de otras provincias.

Cuotas fijadas en kilos de novillo

El rasgo distintivo de esta herramienta es que las cuotas se establecen en kilos de novillo, pagaderos en pesos según el Índice Novillo del Mercado Agroganadero (INMAG).

De esta forma, la cantidad de producción comprometida se mantiene constante, brindando previsibilidad al productor frente a la volatilidad del mercado.

Los créditos valor producto para la ganadería aportan beneficios a los productores y brindan herramientas para fortalecer a un sector exportador de alta calidad argentina. Más info https://t.co/5a3YIdl0Xt pic.twitter.com/hUlTCNECqw — Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca (@agriculturaar) October 14, 2025

Los créditos se otorgan en UVA con tasa fija del 8% anual, con un monto máximo de $800 millones por empresa y un plazo flexible de hasta 60 meses.

Si el precio del novillo sube, el crédito se cancela antes; si baja, puede extenderse hasta 84 meses, manteniendo siempre el mismo volumen de compromiso en kilos. Además, se incluye un período de gracia de hasta seis meses.

Requisitos y condiciones

Pueden acceder MiPyMEs ganaderas dedicadas a la cría, ciclo completo o cabaña de bovinos para carne, inscriptas en el RENSPA y con garantía SGR o fondo aprobado por BICE.

También deben contar con al menos cinco años de actividad comprobable, ya sea por registros oficiales (SENASA, ARCA) o documentación contable.

El lanzamiento de esta herramienta destacada que propone el Gobierno Nacional coincide con un momento favorable para la ganadería argentina.

Entre enero y septiembre de 2025, el peso promedio de faena aumentó un 1,21% interanual —unos 2,8 kilos adicionales por res con hueso—, mientras que la producción total creció un 0,61% en el mismo período.

Por su parte, las exportaciones de carne bovina alcanzaron entre enero y agosto los USD 2.256 millones, un 23,7% más que en 2024, impulsadas por un precio del novillo en dólares 15,8% superior al del año pasado.

Con estos números, la ganadería se consolida entre las economías regionales en recuperación, junto a sectores como porcinos, ovinos, aves, granos y frutas de pepita.