El girasol confitero gana terreno en el noroeste bonaerense

El girasol confitero comienza a asomar como una alternativa viable para la región núcleo. Técnicos del INTA Pergamino llevaron adelante la primera evaluación de híbridos comerciales en el noroeste bonaerense , con el objetivo de analizar su comportamiento productivo y la calidad de los granos durante la campaña 2024/25.

Los resultados fueron prometedores: "Se registraron rendimientos de hasta 5.200 kg/ha , destacándose los híbridos Valia 5195 y H1305 por su desempeño", sostienen los profesionales de INTA Matías Domínguez, Javier Lavandera y Andrés Corro Molas, autores del trabajo.

El estudio se desarrolló en un lote de Pergamino sobre un cultivo antecesor de maíz, bajo c ondiciones controladas de manejo y fertilización . Se utilizó una densidad de 30.000 plantas por hectárea y se evaluaron cuatro híbridos en un diseño experimental de bloques incompletos, con tres repeticiones.

La siembra se realizó el 8 de noviembre de 2024 y la cosecha el 27 de marzo de 2025. A pesar de las restricciones hídricas y el estrés térmico sufridos en diciembre y enero —período en el que se registraron apenas 50 mm de lluvias—, los materiales mostraron buena adaptación a las condiciones locales. En total, las precipitaciones acumuladas entre agosto y marzo fueron de 696 mm, con un repunte marcado en febrero.

Rendimiento y calidad: híbridos destacados

Si bien no se observaron diferencias estadísticamente significativas en los rendimientos, los híbridos H1305 y Valia 5195 mostraron los valores más altos, con 5206 y 4495 kg/ha, respectivamente.

En cuanto a la calidad del grano, se evidenciaron diferencias claras entre materiales, destacándose Valia 5195 y ZT 74C20 CL por su mayor proporción de granos de primera calidad.

El trabajo constituye un paso importante en la caracterización agronómica y comercial del girasol confitero en la región, aportando datos que servirán para futuras evaluaciones y para definir la factibilidad económica del cultivo en sistemas productivos del noroeste bonaerense.

Una alternativa de especialidad con destino exportador

En Argentina, el girasol confitero se cultiva desde la década del ’90 como producto de especialidad y alta escala, con una orientación exportadora marcada: el 95% de la producción se destina a mercados externos. Entre los principales destinos figuran Argelia, Brasil, Emiratos Árabes, España, México, Siria y Turquía.

A diferencia del girasol oleaginoso, el confitero apunta a maximizar el tamaño del grano, ya que los granos grandes son los más valorados comercialmente. Por ello, los programas de mejoramiento y las estrategias de manejo tienden a priorizar el peso individual del grano, incluso a costa de una menor cantidad por planta.

El equipo técnico del INTA Pergamino adelantó que continuará con las evaluaciones en próximas campañas, incorporando nuevos materiales comerciales y escenarios ambientales distintos.

"Esta primera experiencia nos brinda una base sólida para seguir generando información local sobre un cultivo con potencial exportador y que puede integrarse a la rotación regional", señalaron los investigadores.

Con resultados alentadores y un mercado internacional en crecimiento, el girasol confitero se posiciona como una opción interesante para productores que buscan diversificar su esquema agrícola y acceder a nichos de alto valor agregado.