Piden declarar patrimonio arquitectónico la casa donde nació el Papa Francisco

“El colmo de Buenos Aires es que la casa del Papa Francisco en Flores no está protegida como patrimonio arquitectónico y podría ser demolida. Solo hay una placa en su fachada, pero no una protección legal efectiva. Los porteños no pueden seguir rifando su ciudad”, asegura una publicación en X de la cuenta Basta de Demoler, y agrega: “Es necesario que los porteños exijamos un verdadero catálogo de edificios protegidos”.