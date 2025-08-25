Ir a votar: por qué es obligatorio, cómo consultar el padrón y qué DNI llevar

lunes 25 de agosto de 2025
    25 de agosto de 2025 - 09:20
    El voto en Argentina es obligatorio para todos los electores que figuren en el padrón electoral. Esta obligación no es un simple formalismo: forma parte de los pilares democráticos que sostienen el sistema republicano. No asistir sin causa justificada genera multas y puede traer inconvenientes en trámites posteriores.

    Cómo consultar el padrón y tu lugar de votación

    Antes de ir a votar, es fundamental saber dónde te toca emitir el sufragio. Podés consultar tu establecimiento, número de mesa, número de orden y el ejemplar de tu DNI ingresando en https://padron.gba.gob.ar/. Este paso es clave porque puede haber cambios respecto a elecciones anteriores.

    ¿Qué DNI necesito para votar?

    En Argentina, no se puede votar sin DNI. Tampoco se aceptan la cédula de identidad ni el pasaporte. Tenés que llevar el documento que figura en el padrón o uno más nuevo (por ejemplo, si perdiste el anterior y lo renovaste).

    Si no tenés el DNI actualizado, podés tramitar uno express en el RENAPER, que se entrega en un máximo de 4 días hábiles. El presidente de mesa está autorizado a aceptar el último documento emitido, incluso si es más nuevo que el que aparece en el padrón.

    ¿Qué pasa si no voy a votar?

    Si no asistís el día de la elección, tenés un plazo de 60 días desde la fecha de los comicios para justificar tu inasistencia ante la Secretaría Electoral del Juzgado con competencia electoral.

    Si no lo hacés, se aplican multas y se te incorpora en el Registro de Infractores al deber de votar, lo que puede dificultar ciertos trámites oficiales, como emisión de pasaportes, ingreso al sistema publico de empleados, contratación con el Estado, etc.

    Causas válidas para no votar

    Los electores quedan exentos de la obligación de votar en los siguientes casos:

    • Si el día de los comicios estás a más de 500 kilómetros del lugar donde te corresponde votar.

    • Si estás enfermo o imposibilitado por fuerza mayor, con constancia médica.

    • Si trabajás en un organismo o empresa de servicios públicos y tu función te impide asistir.

    • Si sos juez o auxiliar que debe mantener la oficina abierta durante los comicios por disposición del Código Electoral Nacional.

    ¿Cómo justificar si estás a más de 500 km?

    Si te encontrás a más de 500 km de tu lugar de votación, tenés que ir a la comisaría más cercana con tu DNI y solicitar una certificación escrita que justifique tu imposibilidad de votar. Luego, presentala dentro de los 60 días en el Juzgado Federal con competencia electoral.

    ¿Qué pasa si no aparezco en el padrón?

    No podrás votar en ninguna mesa. Solo se puede emitir el sufragio en la mesa en la que figurás inscripto. No hay inclusión el día de la elección.

    Puntos clave antes de votar

    Consultá tu lugar de votación en https://padron.gba.gob.ar/

    Llevá el DNI correcto (el que figura en el padrón o uno más nuevo).

    Si no podés ir, justificá tu ausencia en el plazo de 60 días.

    Tené en cuenta que hay multas por no votar y que el trámite es complejo, dado que hay que ir a la justicia electoral en la ciudad de La Plata

