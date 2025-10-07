Open House 2025: un recorrido entre la arquitectura e historia, para descubrir la ciudad

Más de 120 edificios abrirán sus puertas en un fin de semana único. Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa en la mayoría de los casos. CLARÍN.

El segundo fin de semana de octubre comienza la 12ª edición de Open House Buenos Aires. Este festival de arquitectura y urbanismo, que se realiza en diferentes partes del mundo, invita a conocer lo mejor de la ciudad a través de un recorrido único, lleno de historia y patrimonio.

Open House 2025 ¿Te preguntaste alguna vez qué hay detrás de esas puertas antiguas e imponentes? ¿O quién diseñó ese innovador edificio? Open House viene a saciar tu curiosidad: con visitas guiadas, podremos ingresar con acceso exclusivo y gratuito a decenas de edificios públicos y privados de gran valor arquitectónico, cultural y patrimonial, algunos inaccesibles en la vida cotidiana.

Explorando nuevos territorios Open House 2025 propone ampliar la mirada hacia el sur de la ciudad e invita a recorrer su riqueza arquitectónica, su patrimonio e identidad cultural. El recorrido no solo incluye edificios, sino también espacios culturales, museos, parques y reservas.

Este año, las actividades se enmarcan en el Mes del Diseño y la Arquitectura. Un evento impulsado por el Ministerio de Desarrollo Económico que busca visibilizar y celebrar la creatividad e innovación de las industrias creativas porteñas. En ese marco, se desplegará una agenda variada y concentrada, que pondrá en valor los aportes de los diseñadores locales al posicionamiento de Buenos Aires como referente regional.

Actividades al aire libre Además de las visitas a edificios, Open House invita a participar de caminatas urbanas y circuitos en bicicleta, acompañados por guías especializados. Una oportunidad para redescubrir los lugares que transitamos a diario con una nueva perspectiva.

