viernes 03 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Se viene "la Bienal entre Bienales", un ciclo que une arquitectura, diseño, cine y música

    Anticipando la Bienal de Arquitectura de 2026, Buenos Aires será sede de un encuentro multidisciplinario.

    3 de octubre de 2025 - 09:33
    La Bienal entre Bienales anticipa los 40 años de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires.

    "La Bienal entre Bienales" anticipa los 40 años de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires.

    INFOBAE.

    La Ciudad de Buenos Aires se prepara para recibir una propuesta que fusiona arquitectura, diseño, cine y música en espacios emblemáticos de la ciudad: “La Bienal entre Bienales”, que anticipa la celebración de los 40 años y la vigésima edición de la Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires, que tendrá lugar en 2026.

    Lee además
    Diseñar con arquitectura pensada para el bienestar mental y social facilita que las personas desarrollen sus habilidades cognitivas al máximo y tengan mejor memoria y mejor concentración.

    Cómo la arquitectura puede mejorar la salud y retrasar el envejecimiento
    Sus obras combinan arte y arquitectura, y convierten lo cotidiano en experiencias inmersivas que alteran la percepción de lo real, desafiando las leyes físicas y lo que creemos posible.

    La muestra de Leandro Erlich que juega con la arquitectura en Buenos Aires

    La iniciativa, que se desarrollará del 8 al 30 de octubre en el Auditorio de Amigos del Bellas Artes y otros puntos estratégicos, busca mantener activa la conversación sobre arquitectura y urbanismo en el período previo a la gran cita de 2026. Durante el Mes del Diseño y la Arquitectura, la agenda ofrecerá actividades de acceso libre y gratuito.

    Con la participación de figuras destacadas

    El programa se articula en torno a entrevistas, conciertos y una maratón de cine, con la participación de figuras destacadas de la cultura. El 8 de octubre, el director y guionista Mariano Llinás ofrecerá una entrevista titulada “La arquitectura y el cine según Mariano Llinás”, mientras que el 30 de octubre será el turno del arquitecto, diseñador y músico Jorge Pensi, quien abordará el vínculo entre diseño y música. Ambas actividades tendrán lugar a las 18:00 en el Auditorio de Amigos del Bellas Artes y prometen aportar nuevas perspectivas sobre la interacción entre disciplinas.

    La música ocupará un lugar central con el “Concierto para Puente” el 8 de octubre a las 20:30, en el Puente peatonal de la Avenida Figueroa Alcorta. Esta propuesta, presentada por el Festival No Convencional, reunirá al grupo de percusión contemporánea Tambor Fantasma y a Velut Umbra en una colaboración que explora composiciones originales para sexteto de percusión y guitarras eléctricas procesadas, con un diseño espacial específico para el sitio.

    El 24 de octubre a las 19:00, el guitarrista finlandés Patrik Kleemola ofrecerá un concierto en el edificio del Departamento de Artes Musicales y Sonoras (DAMuS) de la Universidad Nacional de las Artes (UNA), ubicado en Av. Córdoba 2445.El cine y la arquitectura se entrelazarán el 20 de octubre con una maratón que se extenderá de 11:00 a 20:30 en el Auditorio de Amigos del Bellas Artes.

    La programación incluirá títulos como El hombre de al lado, De la Bauhaus a Argentina y E.1027 Eileen Gray and the House by the Sea, con presentaciones especiales a cargo de Andrés Duprat (autor de El hombre de al lado) y Anne Berrini (directora de De la Bauhaus a Argentina).

    El regreso a sedes históricas

    La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires 2026 regresará a dos sedes históricas: el Museo Nacional de Bellas Artes y el Centro Cultural Recoleta, situados en el corazón del corredor cultural de la ciudad. Bajo la consigna “Habitar”, la edición número 20 de la bienal se propone analizar los factores culturales, sociales, históricos y tecnológicos que han influido en la relación entre las personas, la arquitectura y el territorio a lo largo del tiempo.

    Explorar la arquitectura

    La convocatoria de 2026 invitará a explorar la producción arquitectónica en geografías diversas y contextos extremos, abordando cuestiones contemporáneas como las migraciones masivas y las consecuencias del cambio climático desde enfoques resilientes y sostenibles, integrando tanto saberes ancestrales como tecnologías avanzadas.

    El programa incluirá conferencias magistrales, debates interdisciplinarios, workshops y actividades culturales en las sedes centrales y en instituciones asociadas, con la participación de profesionales y referentes internacionales de distintas disciplinas.

    La Gran Exposición de la bienal presentará un panorama amplio de enfoques y respuestas arquitectónicas frente a los desafíos globales actuales. Consolidada como una de las bienales más relevantes y tradicionales a nivel internacional, la edición 2026 será tanto una conmemoración de su historia como un punto de partida hacia nuevas formas de innovación, reflexión crítica y difusión en arquitectura, diseño y urbanismo.

    Fuente: Infobae.

    Temas
    Seguí leyendo

    Cómo la arquitectura puede mejorar la salud y retrasar el envejecimiento

    La muestra de Leandro Erlich que juega con la arquitectura en Buenos Aires

    Llega el Mes del Diseño y la Arquitectura a Buenos Aires con actividades imperdibles

    Suplemento Arquitectura Septiembre 2025 - Versión PDF

    Arquitectura de las cicatrices: el Museo Héroes de Malvinas de Pergamino comienza a tomar forma

    Baca Arquitectura Pergamino: el sello de Facundo Bató en la creación de Tierra Dorada

    Arquitectura y decoración: los colores tendencia en 2026 para tu casa

    Mar del Plata recibirá al Congreso Latinoamericano de Arquitectura e Ingeniería Hospitalaria

    "Ilustro para no olvidar": una muestra única de una arquitecta que reivindica la memoria de Buenos Aires

    Mendoza: un libro invita a redescubrir su patrimonio arquitectónico

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Avanza la polémica en el agro bonaerense por la Ley de Suelos

    Avanza la polémica en el agro bonaerense por la Ley de Suelos

    Por Guillermo Baduy
    Camion de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio en Baradero

    Baradero: el camión de residuos reciclables lleva nueve meses fuera de servicio

    Viernes 3 de octubre- Versión PDF

    Desde el Colegio de Abogados de San Nicolás advierten de posibles estafas virtuales

    El Colegio de Abogados San Nicolás alerta por estafas con falsos pedidos de datos personales

    En la ciudad de Zárate Gendarmería participo del 43 Ejercicio del Plan de Emergencia de Atucha

    Zárate: Gendarmería participó del 43° Ejercicio del Plan de Emergencia en Atucha