Ola de calor: el Colegio de Médicos bonaerense difundió recomendaciones para prevenir emergencias

Ola de calor: el colegio de médicos difundió recomendaciones

La ola de calor que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires encendió una alerta sanitaria. Ante las temperaturas extremas, el Colegio de Médicos bonaerense emitió un comunicado con recomendaciones clave para evitar deshidratación, agotamiento y golpes de calor, una emergencia médica que puede ser mortal si no se actúa rápido.

Desde la institución remarcaron que la hidratación adecuada es la herramienta más importante para enfrentar el calor intenso. Recomiendan tomar agua segura y fresca con frecuencia , sin esperar a sentir sed, ya que es un signo tardío de deshidratación.

También aconsejan reducir el consumo de bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido de azúcar , como gaseosas, ya que pueden favorecer la pérdida de líquidos o aumentar la temperatura corporal. Para quienes amamantan, sugieren aumentar la frecuencia de lactancia y reforzar la hidratación materna .

El Colegio de Médicos recomendó evitar la exposición solar directa y los esfuerzos intensos entre las 10 y las 17 horas , cuando el riesgo es mayor. En caso de tener que salir, sugieren:

Buscar sombra siempre que sea posible

Usar ropa liviana, clara y de fibras naturales

Protegerse con sombrero y anteojos con filtro UV

Utilizar protector solar de FPS 30 o superior, aplicándolo media hora antes y renovándolo cada dos horas

Alimentación y cuidado del entorno: claves para bajar el riesgo

Entre los consejos, se destacó la importancia de una dieta liviana, con frutas y verduras frescas bien higienizadas, y evitar comidas pesadas o de difícil digestión.

En el hogar, la recomendación central es mantener los ambientes frescos: cerrar persianas y cortinas durante el día en los sectores expuestos al sol, y ventilar en horarios más frescos, especialmente a la noche.

El uso de ventiladores puede ser útil si la temperatura es menor a 35°C, pero si supera ese nivel, su efecto puede ser contraproducente si no hay suficiente humedad.

Golpe de calor: cuándo es emergencia médica

El golpe de calor es la situación más grave asociada a temperaturas extremas. El Colegio de Médicos advirtió que es una emergencia y detalló signos de alarma como:

Temperatura corporal superior a 39°C

Piel roja, caliente y seca

Dolor de cabeza intenso

Mareos, náuseas

Confusión o desorientación

Pérdida del conocimiento

Ante la sospecha de golpe de calor, se debe:

Llamar urgente al servicio de emergencias

Trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado

Enfriar el cuerpo con paños fríos o mojando la ropa

No administrar medicamentos antifebriles

Ofrecer agua solo si la persona está consciente

Grupos de riesgo: adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas

La entidad insistió en extremar cuidados en los grupos más vulnerables: adultos mayores (menor sensación de sed), niños pequeños (deshidratación más rápida) y personas con afecciones cardíacas, renales, diabetes o enfermedades neurológicas.

En estos casos, sugieren un monitoreo más estricto, ya que algunos medicamentos habituales pueden alterar la respuesta del organismo frente al calor.

Prevención y consulta a tiempo

Finalmente, el Colegio de Médicos recordó que la prevención, los cuidados sostenidos y la consulta médica oportuna son fundamentales para evitar complicaciones graves durante una ola de calor, especialmente cuando las temperaturas extremas se prolongan por varios días.