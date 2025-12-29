lunes 29 de diciembre de 2025
    Ola de calor: el Colegio de Médicos bonaerense difundió recomendaciones para prevenir emergencias

    Ante temperaturas extremas, el Colegio de Médicos alertó sobre deshidratación y golpe de calor y difundió medidas clave para prevenir riesgos.

    29 de diciembre de 2025
    Ola de calor: el colegio de médicos difundió recomendaciones

    LAOPINION

    La ola de calor que afecta a gran parte de la provincia de Buenos Aires encendió una alerta sanitaria. Ante las temperaturas extremas, el Colegio de Médicos bonaerense emitió un comunicado con recomendaciones clave para evitar deshidratación, agotamiento y golpes de calor, una emergencia médica que puede ser mortal si no se actúa rápido.

    Hidratación: la primera medida de prevención

    Desde la institución remarcaron que la hidratación adecuada es la herramienta más importante para enfrentar el calor intenso. Recomiendan tomar agua segura y fresca con frecuencia, sin esperar a sentir sed, ya que es un signo tardío de deshidratación.

    También aconsejan reducir el consumo de bebidas con alcohol, cafeína o alto contenido de azúcar, como gaseosas, ya que pueden favorecer la pérdida de líquidos o aumentar la temperatura corporal. Para quienes amamantan, sugieren aumentar la frecuencia de lactancia y reforzar la hidratación materna.

    Evitar el sol y regular la actividad física

    El Colegio de Médicos recomendó evitar la exposición solar directa y los esfuerzos intensos entre las 10 y las 17 horas, cuando el riesgo es mayor. En caso de tener que salir, sugieren:

    • Buscar sombra siempre que sea posible

    • Usar ropa liviana, clara y de fibras naturales

    • Protegerse con sombrero y anteojos con filtro UV

    • Utilizar protector solar de FPS 30 o superior, aplicándolo media hora antes y renovándolo cada dos horas

    Alimentación y cuidado del entorno: claves para bajar el riesgo

    Entre los consejos, se destacó la importancia de una dieta liviana, con frutas y verduras frescas bien higienizadas, y evitar comidas pesadas o de difícil digestión.

    En el hogar, la recomendación central es mantener los ambientes frescos: cerrar persianas y cortinas durante el día en los sectores expuestos al sol, y ventilar en horarios más frescos, especialmente a la noche.

    El uso de ventiladores puede ser útil si la temperatura es menor a 35°C, pero si supera ese nivel, su efecto puede ser contraproducente si no hay suficiente humedad.

    Golpe de calor: cuándo es emergencia médica

    El golpe de calor es la situación más grave asociada a temperaturas extremas. El Colegio de Médicos advirtió que es una emergencia y detalló signos de alarma como:

    • Temperatura corporal superior a 39°C

    • Piel roja, caliente y seca

    • Dolor de cabeza intenso

    • Mareos, náuseas

    • Confusión o desorientación

    • Pérdida del conocimiento

    Ante la sospecha de golpe de calor, se debe:

    • Llamar urgente al servicio de emergencias

    • Trasladar a la persona a un lugar fresco y sombreado

    • Enfriar el cuerpo con paños fríos o mojando la ropa

    • No administrar medicamentos antifebriles

    • Ofrecer agua solo si la persona está consciente

    Grupos de riesgo: adultos mayores, niños y personas con enfermedades crónicas

    La entidad insistió en extremar cuidados en los grupos más vulnerables: adultos mayores (menor sensación de sed), niños pequeños (deshidratación más rápida) y personas con afecciones cardíacas, renales, diabetes o enfermedades neurológicas.

    En estos casos, sugieren un monitoreo más estricto, ya que algunos medicamentos habituales pueden alterar la respuesta del organismo frente al calor.

    Prevención y consulta a tiempo

    Finalmente, el Colegio de Médicos recordó que la prevención, los cuidados sostenidos y la consulta médica oportuna son fundamentales para evitar complicaciones graves durante una ola de calor, especialmente cuando las temperaturas extremas se prolongan por varios días.

