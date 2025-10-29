miércoles 29 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Nuevo escenario político: Oportunidades para planificar la ganadería

    Tras un resultado electoral, el escenario político comienza a despejarse luego de meses de incertidumbre, para dar paso a un terreno más estable desde lo político, aunque aún demandante en materia económica.

    La Opinión OnLine | Guillermo Baduy
    Por Guillermo Baduy
    29 de octubre de 2025 - 10:39
    vacas

    Con una mayor representatividad en ambas cámaras, se espera que —sin mayores dilaciones— el gobierno reinstale el debate sobre las reformas estructurales que aún se encuentran pendientes en materia tributaria, laboral y previsional.

    Lee además
    se viene el campeonato mundial de carnes: los mejores cortes del mundo

    Se viene el Campeonato Mundial de Carnes: "los mejores cortes del mundo"
    vecinos de arroyo dulce reclaman por un camino rural anegado: hace mas de un ano que se tiran la pelota

    Vecinos de Arroyo Dulce reclaman por un camino rural anegado: "Hace más de un año que se tiran la pelota"

    El nuevo Congreso deberá tratarlas con prioridad, con el objetivo de modernizar el Estado, devolver competitividad al sector productivo y promover un crecimiento sostenido de la economía real.

    “En el actual contexto político y económico, la previsibilidad adquiere una relevancia particular para el sector ganadero. Dada la naturaleza de su actividad, caracterizada por ciclos productivos de largo plazo, contar con un marco estable resulta esencial para la toma de decisiones estratégicas”, advierte el último informe del Rosgan de la Bolsa de Comercio de Rosario (BCR).

    En este marco, una de las decisiones más determinantes que enfrenta el productor en esta época del año es la retención de hembras, es decir, definir si las vacas o vaquillonas de reposición serán incorporadas al servicio o destinadas al engorde y/o la venta.

    Sin título

    Venta o recría

    Lógicamente, una primera y fundamental instancia dentro de la decisión de retención tuvo lugar, en su momento, al definir entre la venta de esas terneras como invernada o su recría.

    En este sentido, “al observar lo sucedido dos años atrás, en 2023, vemos que el porcentaje de terneras que, habiendo salido de los campos de cría, continuó fuera de los corrales de engorde había caído significativamente del 75% al 72%”, insisten los especialistas.

    Curiosamente, esta caída estuvo mucho más asociada al contexto político de ese momento —pleno año electoral— que a factores climáticos, que sí habían sido mucho más críticos en 2022.

    1

    Luego, a partir de allí, en 2024 y 2025 se observa una paulatina recuperación en la aparente recría de terneras, aunque todavía no logra alcanzar los porcentajes registrados previamente. Asimismo, al analizar la tendencia que marcan los números de stock en vaquillonas, se aprecia un comportamiento que, de algún modo, guarda una coherencia lógica con lo observado en terneras.

    El desafío del stock

    En términos absolutos, el stock de vaquillonas registradas a fin de cada año ha retrocedido prácticamente sin interrupciones durante los últimos ocho años. Sin embargo, en los dos últimos ciclos, 2023 y 2024, esta tendencia se aceleró, perdiendo cerca de 800 mil cabezas del stock en dos años.

    “Sin dudas, este retroceso responde no solo al bajo nivel de reposición logrado mediante la recría de terneras, sino también al elevado porcentaje de vaquillonas enviadas a faena”, dicen en la bolsa rosarina. “Sin dudas, este retroceso responde no solo al bajo nivel de reposición logrado mediante la recría de terneras, sino también al elevado porcentaje de vaquillonas enviadas a faena”, dicen en la bolsa rosarina.

    Puntualmente, en todo 2023 se faenaron más de 4 millones de vaquillonas, es decir, el 52,5% del stock inicial de 7,7 millones, y a fines de ese año el stock disminuyó en más de 300 mil cabezas. En 2024, el total faenado prácticamente no se modificó, pero, considerando un stock menor, esto implicó una extracción del 54,6%, lo que se reflejó en la reducción del stock en casi 500 mil cabezas.

    En 2025, los datos a septiembre muestran un aumento del 4,1% en la faena de vaquillonas, superando los 2,9 millones de cabezas faenadas, unas 115 mil más que en el mismo período del año anterior. En efecto, el último dato informado por los feedlots al 1° de octubre indica un 3% más de vaquillonas encerradas respecto de octubre del año pasado.

    De hecho, durante este último trimestre del año, la faena de vaquillonas tiende a acelerarse precisamente por el mayor aporte que generan los feedlots durante estos últimos meses del año, por lo que, de mantenerse este patrón de comportamiento, no estaría alentando una reversión de la tendencia señalada.

    ¿Qué pasa con las vacas?

    En contraste, en el caso de las hembras adultas, las vacas sí muestran una ligera tendencia a la desaceleración de la faena. Tras los máximos registrados en 2023, con casi 3 millones de vacas enviadas a faena, en 2024 se registró una disminución del 11% en la cantidad de animales sacrificados, aproximadamente 330 mil vacas.

    Esto permitió reducir a la mitad la caída del stock observada el año previo, de 600 mil a 324 mil vacas menos. Del mismo modo, en lo que va de 2025, la faena de vacas continúa descendiendo.

    3

    “De enero a septiembre se faenaron 1,9 millones de vacas, casi 200 mil menos (-9,5%) respecto de lo registrado en el mismo período de 2024. Si analizamos la relación actual de precios entre vaquillonas y vacas, observamos que lentamente comienza a marcarse una tendencia que refleja la revalorización delos vientres para reposición”, sostiene el Rasgan.

    Actualmente, reponer un vientre nuevo preñado cuesta en promedio 1,7 millones de pesos, mientras que una vaca liviana (400 kg) con destino a faena se comercializa en torno a $1.900 por kilo, lo que equivale a aproximadamente el 45% del costo de reposición.

    En otras palabras, reponer un vientre nuevo tendría un costo equivalente a 2,2 vacas de refugo, mientras que hace un año esta relación era de 2 a 1, en línea con el promedio histórico para este mes.

    Claramente, esta valorización de los vientres nuevos no es más que el reflejo de los muy buenos valores que viene registrando la hacienda, aun en un contexto interno hasta ahora altamente incierto y volátil.

    En consecuencia, una vez disipada gran parte de la incertidumbre política y considerando un escenario mundial excepcional para la carne vacuna, es esperable que el valor de estos bienes productivos tienda a adoptar relaciones significativamente más firmes que las observadas hasta el momento.

    Temas
    Seguí leyendo

    Se viene el Campeonato Mundial de Carnes: "los mejores cortes del mundo"

    Vecinos de Arroyo Dulce reclaman por un camino rural anegado: "Hace más de un año que se tiran la pelota"

    Volvió el invierno: avanza un frente frío con riesgo de heladas que podrían afectar a los cultivos

    Victoria legislativa de Javier Milei y sus implicancias para el agro argentino

    Lluvias en la región núcleo: más de 100 milímetros en pocas horas y alertas por excesos

    Abonos líquidos, el fermentado que impulsa la agricultura a pequeña escala

    Las lluvias llegaron "nuevamente" a la región núcleo y sorprenden los milímetros

    Boom triguero: la Región Centro se prepara para una producción histórica

    Desregulación en marcha: Agricultura eliminó ocho normativas históricas del Senasa

    Desastre agropecuario: cláusulas climáticas en contratos de arrendamientos

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    se viene el campeonato mundial de carnes: los mejores cortes del mundo

    Se viene el Campeonato Mundial de Carnes: "los mejores cortes del mundo"

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Senado de la Nación. El desafío de las próximas reformas de Javier Milei

    Milei busca aliados para asegurar las reformas en un Congreso fragmentado
    Debido a un objeto sospechoso, bomberos permanecen en el instituto Santiago Ferraro de Baradero

    Debido a un objeto sospechoso, bomberos voluntarios permanecen en el Instituto Santiago Ferrari de Baradero

    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate 

    El COZ detuvo a un joven con pedido activo por rebeldía en Zárate

    El reporte de vecinos a Ojos en Alerta permitió coordinar la intervención de Patrullas Urbanas municipales y móviles de la Policía.

    Ojos en Alerta permitió detener a dos sospechosos que salieron de robar en la casa de un jubilado

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta

    Allanamiento en San Pedro: detienen a mujer por lesiones, amenazas y drogas para la venta