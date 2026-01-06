Nueva concesión en los puentes Zárate–Brazo Largo: comienzan obras y cambios en los peajes

Expectativa por la nueva concesionaria de los puentes Zárate – Brazo Largo La Voz

Con la firma del contrato que habilita la operación de las rutas nacionales 12 y 14, incluida la infraestructura de los puentes Zárate – Brazo Largo, la ciudad se prepara para cambios en el tránsito y mejoras en el estado vial. El intendente Marcelo Matzkin destacó la importancia de la reparación de sectores críticos y la renovación tecnológica en los peajes.

Preparativos y mejoras en la concesionaria Las cuadrillas de Autovía del Mercosur finalizaron los trabajos de readecuación de excabinas, repotenciación de iluminación y mantenimiento de espacios verdes. Tres vías automáticas en cada sentido ya están listas para operar, y se retiraron las antiguas cabinas para dar paso a los tótems electrónicos.

Plan de bacheo y mantenimiento vial en Zárate Con el inicio de la nueva Red Federal de Concesiones, se implementará un plan intensivo de bacheo en distintos puntos críticos de la Ruta 12 y la rotonda de Zárate. La intervención abarcará el km 116, el distribuidor hacia Ceibas y el acceso a la provincia de Buenos Aires, con maquinaria pesada ya disponible en el obrador local.

Despedida del equipo de la DNV y legado El personal del Distrito 1 de la Dirección Nacional de Vialidad expresó su melancolía por el fin de la concesión provisoria de CRUSA. Destacaron su trabajo en reparaciones de emergencia, balizamiento preventivo, recambio de barandas y coordinación con autoridades de seguridad, transporte y protección civil, dejando un precedente de eficiencia en la gestión vial.

Compartí esta nota en redes sociales:





