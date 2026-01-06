martes 06 de enero de 2026
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Nueva concesión en los puentes Zárate–Brazo Largo: comienzan obras y cambios en los peajes

    En Zárate la Autovía del Mercosur inicia la operación en las rutas 12 y 14 con mejoras viales, iluminación y tótems electrónicos de cobro.

    6 de enero de 2026 - 11:09
    Expectativa por la nueva concesionaria de los puentes Zárate – Brazo Largo

    Expectativa por la nueva concesionaria de los puentes Zárate – Brazo Largo

    La Voz

    Con la firma del contrato que habilita la operación de las rutas nacionales 12 y 14, incluida la infraestructura de los puentes Zárate – Brazo Largo, la ciudad se prepara para cambios en el tránsito y mejoras en el estado vial. El intendente Marcelo Matzkin destacó la importancia de la reparación de sectores críticos y la renovación tecnológica en los peajes.

    Lee además
    El centro de salud destaca por su amplia cobertura de prepagas y la incorporación de estudios de gastroenterología de alta complejidad.

    El Sanatorio Anchorena Zárate consolida su atención integral con guardias 24 horas y nuevos servicios
    A través de sus redes sociales, Defensores Unidos anunció la incorporación del marcador central Julio López y del mediocampista Alan Sosa para el plantel profesional que afrontará el Campeonato 2026 de la Primera B Metropolitana.

    CADU de Zárate confirmó dos nuevos refuerzos para afrontar el Campeonato 2026 de la Primera B

    Preparativos y mejoras en la concesionaria

    Las cuadrillas de Autovía del Mercosur finalizaron los trabajos de readecuación de excabinas, repotenciación de iluminación y mantenimiento de espacios verdes. Tres vías automáticas en cada sentido ya están listas para operar, y se retiraron las antiguas cabinas para dar paso a los tótems electrónicos.

    Plan de bacheo y mantenimiento vial en Zárate

    Con el inicio de la nueva Red Federal de Concesiones, se implementará un plan intensivo de bacheo en distintos puntos críticos de la Ruta 12 y la rotonda de Zárate. La intervención abarcará el km 116, el distribuidor hacia Ceibas y el acceso a la provincia de Buenos Aires, con maquinaria pesada ya disponible en el obrador local.

    Despedida del equipo de la DNV y legado

    El personal del Distrito 1 de la Dirección Nacional de Vialidad expresó su melancolía por el fin de la concesión provisoria de CRUSA. Destacaron su trabajo en reparaciones de emergencia, balizamiento preventivo, recambio de barandas y coordinación con autoridades de seguridad, transporte y protección civil, dejando un precedente de eficiencia en la gestión vial.

    Temas
    Seguí leyendo

    El Sanatorio Anchorena Zárate consolida su atención integral con guardias 24 horas y nuevos servicios

    CADU de Zárate confirmó dos nuevos refuerzos para afrontar el Campeonato 2026 de la Primera B

    SINOR 2026: el Corredor Norte de Zárate apuesta a dar el salto como polo inmobiliario bonaerense

    Zárate: Avanza el corrimiento de peajes y una nueva empresa se prepara para hacerse cargo de la Ruta 12

    Operativo de alcoholemia de fin de año en Zárate: Récord de 2,23 g/l detectado

    Zárate: Atucha II avanza el proyecto clave para el almacenamiento seguro del combustible nuclear

    Zárate: Gabriel De Lucca ganó la última del año y fue subcampeón del Trofeo de Invierno en Buenos Aires

    Zárate invierte $56 millones en "Zara", la primera funcionaria no humana del país

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Las estafas virtuales continúan golpeando a los vecinos de San Nicolás, dejando pérdidas millonarias y preocupación entre la población.

    Estafas virtuales en San Nicolás: ya son tres víctimas y más de 200 millones perdidos
    El futbolista ramallense Bautista Godoy se consagró campeón de la Coppa Italia Dilettanti de la región de Calabria junto al DB Rossoblù Città di Luzzi, que derrotó 2-1 a ASD Deliese en la final del certamen correspondiente a la categoría Eccellenza.

    El futbolista de Ramallo Bautista Godoy, campeón de la Copa Italia en Calabria con DB Rossoblù Città di Luzzi

    Este martes, el grupo sampedrino Seis Octavos participará de la instancia final del Pre Cosquín en Córdoba. 

    Seis Octavos de San Pedro busca su lugar en el Festival Nacional de Folklore de Cosquín con gran expectativa

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Salud: retiran del mercado leche de fórmula para bebés por la presencia de una toxina bacteriana

    Vitto Benvenutto en el estudio de La Opinión Play durante la entrevista en Fuera de Página. video

    Vitto Benvenutto: "Mi Sueño es llegar a ser jugador profesional de Premier Pádel"