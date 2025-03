Murió un joven atropellado por una moto que circularía a alta velocidad por el terraplén del Arroyo

Embed - Diario LA OPINION on Instagram: "Un motociclista embistió letalmente a un muchacho que caminaba por el paseo ribereño junto a su novia en la mañana de este sábado a la altura del Puente de la Mujer. Un joven murió al ser atropellado letalmente por una motocicleta que circulaba por el paseo ribereño del Terraplén a la altura del puente de la mujer este sábado a la mañana. La fatalidad encontró al muchacho cuando caminaba junto a su novia y otra chica por la callecita pedestre norte desde la pasarela ubicada a la altura de calle 25 de Mayo y Moreno. Detrás de las personas que venían caminando y en el mismo sentido, desde Merced hacia avenida Rocha se desplazaba una motocicleta presuntamente a alta velocidad. Aparentemente el conductor del rodado habría perdido el control al pasar por el acceso a la pasarela peatonal de calle 25 de Mayo, conocida como Puente de la Mujer. La moto descontrolada impactó contra el joven, cuya identidad todavía no trascendió porque estaban realizando las pericias en el lugar del siniestro y todavía no habían formalizado la notificación a los familiares. Nota completa en nuestra página web"

