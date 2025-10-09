jueves 09 de octubre de 2025
    • Mes del Diseño y la Arquitectura en Buenos Aires

    Durante octubre, Buenos Aires se convierte en un gran escenario para celebrar el diseño y la arquitectura con eventos, recorridos, exposiciones y más.

    9 de octubre de 2025 - 08:46
    El Mes del Diseño y la Arquitectura impulsa la industria, potencia a sus protagonistas y refuerza el lugar de Buenos Aires como referencia creativa y motor de innovación en toda la región.

    BUENOS AIRES CIUDAD.

    Durante todo octubre, el urbanismo porteño y sus centros artísticos y galerías, serán el espacio para presentaciones de arte plástico, diseño, arquitectura, música y cine: el entorno será la ciudad misma, entendida ella como una pieza de diseño con mucho de arte. Durante el mes estarán confluyendo La Bienal entre Bienales (de arquitectura), La Noche del diseño, Casa FOA y Open House.

    Villa General Belgrano, este imponente pueblo cordobés, se asemeja a una aldea alpina que respeta un estilo arquitectónico centroeuropeo, y que puede observarse al caminar por sus calles.

    El pueblito cordobés con estilo arquitectónico centroeuropeo que deslumbra en cada Oktoberfest
    Más de 120 edificios abrirán sus puertas en un fin de semana único. Todas las actividades son gratuitas y no requieren inscripción previa en la mayoría de los casos.

    Open House 2025: un recorrido entre la arquitectura e historia, para descubrir la ciudad

    Bienal Internacional de Arquitectura

    La Bienal Internacional de Arquitectura de Buenos Aires cumplirá el año que viene 40 años (cae siempre en año par). Pero para aportar al Mes del Diseño y la Arquitectura, sus organizadores decidieron este año armar un evento intermedio al que llamaron La Bienal entre Bienales, planificando un programa inédito que establece un diálogo entre la arquitectura y otros lenguajes como el diseño, el cine y la música. El eje será el Auditorio de Amigos del Bellas Artes –en el Museo Nacional de Bellas Artes-, todo con entrada libre y gratuita.

    El evento comenzará el miércoles 8 de octubre con la charla titulada “La arquitectura y el cine según Mariano Llinás”, a cargo de este director y guionista argentino.

    Tras una nutrida agente que combina arquitectura con música, cine y cultura, el cierre será con Jorge Penzi, arquitecto y diseñador argentino radicado en España -también músico-, uno de los grandes nombres del diseño industrial trabajando con mobiliario, iluminación y espacios. Será el jueves 30 de octubre, con la charla “El diseño y la música según Jorge Pensi”.

    Diseño y creatividad

    El mes del diseño y la arquitectura incluye la apertura de Casa FOA 2025, que ya arrancó el 1 de octubre en el Distrito Madero Harbour (Puerto Madero). Esta muestra de arquitectura, interiorismo, paisajismo y diseño argentinos, celebra su 40° aniversario y se visita hasta el 2 de noviembre, en Juana Manso 1980.0

    Al recorrer la exposición uno va atravesando escenografías: pasa de una dimensión a otra, a través de climas creados a por el diseño –a veces cruzado con el arte— para idear ambientes hogareños y de oficinas, muy estéticos y originales. Esto genera sensaciones perceptivas, uno de los objetivos de la arquitectura asociada a la función práctica.

    Aquí está la obra de algunos de los más talentosos diseñadores de interiores y arquitectos de la Argentina convocados con una consigna “Maximalismo Urbano”, que rompe con el minimalismo a través de la suma de colores, texturas, patrones y elementos.

    Octubre será un mes de caminatas urbanas en los “Circuitos del Diseño”. Serán los fines de semana por distintos barrios, guiadas por Marcela Fibbiani: visitas a comercios y ateliers de diseñadores en San Telmo, Palermo Soho, Microcentro, Villa Crespo, Chacarita y Paternal, explorando proyectos de mobiliario, iluminación, textiles y accesorios.

    El 11 y 12 de octubre se realizará Open House, un evento que abre al público 130 edificios emblemáticos y privados con valor arquitectónico.

    Fuente: Página 12.

