Mercedes-Benz Camiones y AXION energy de Zárate celebran el Día del Camionero y reafirman su alianza

Mercedes-Benz Camiones y Buses y AXION energy reafirman su alianza estratégica en la Argentina, una relación que une a dos compañías líderes de sus respectivos sectores con una visión compartida: acompañar al transporte profesional con soluciones de alto desempeño, tecnología y respaldo integral. megautos.com

Mercedes-Benz Camiones y Buses y AXION energy celebran el Día del Camionero con una iniciativa conjunta que revalida su alianza estratégica en la Argentina. Ambas compañías, referentes en sus sectores, destacan el rol clave del transporte profesional y refuerzan su compromiso con soluciones de alto desempeño, innovación tecnológica y acompañamiento permanente a quienes recorren las rutas del país.

Una alianza estratégica al servicio del transporte profesional Mercedes-Benz Camiones y Buses y AXION energy sostienen desde hace años una relación basada en una visión compartida: acompañar al transportista con productos confiables, tecnología de punta y respaldo integral. En ese marco, ambas empresas destacan la importancia de estar presentes en la ruta, entendiendo las necesidades reales del sector y ofreciendo soluciones que potencien la eficiencia operativa.

Acción especial por el Día del Camionero en Zárate Como parte del homenaje, los clientes de Mercedes-Benz Camiones y Buses podrán obtener un código de canje comunicándose por WhatsApp al (11) 2284-4589. Con ese código, accederán el lunes 15 a un desayuno de cortesía en la estación AXION energy de Zárate, ubicada en la intersección de las rutas nacionales 193 y 12, además de recibir un vaso térmico exclusivo.

Innovación, infraestructura y mirada de largo plazo La estación fue elegida por su ubicación estratégica como primera parada de la ruta del Mercosur y por su infraestructura pensada para el transporte pesado. La iniciativa coincide además con un momento clave para Mercedes-Benz Camiones y Buses, a las puertas del inicio de operaciones de su nuevo Centro Industrial Zárate, reforzando una alianza orientada al desarrollo del transporte y al reconocimiento de los camioneros como protagonistas del crecimiento del país.

Compartí esta nota en redes sociales:







Temas Zárate

Camion

Tecnologia

Argentina

Transporte