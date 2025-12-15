Más de 600 estudiantes de San Nicolás cerraron las prácticas profesionalizantes del COPRET 2025

En San Nicolás se realizó el acto de cierre de las Prácticas Profesionalizantes 2025 del COPRET, una experiencia que durante todo el año vinculó a escuelas técnicas con empresas e instituciones locales, permitiendo que más de 600 estudiantes completen trayectos formativos en entornos reales de trabajo.
COPRET San Nicolás y articulación con el sistema educativo
El acto tuvo lugar en la Escuela Técnica Nº6 del barrio Somisa y fue organizado por la Mesa Distrital del COPRET, con la coordinación de Damián Tocci y Aldana Colombo, junto a la Jefatura Distrital de Educación. La iniciativa fue impulsada de manera conjunta con el objetivo de fortalecer la educación técnico profesional en el distrito.
Reconocimiento a empresas, docentes y estudiantes
Durante la jornada se entregaron certificados a las empresas que participaron como oferentes de prácticas, destacando su compromiso al abrir sus instalaciones y acompañar los procesos formativos. Asimismo, más de 600 alumnos y alumnas recibieron su reconocimiento por haber completado sus prácticas a lo largo del ciclo lectivo 2025.
Prácticas profesionalizantes y empleo joven
El COPRET, organismo dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación bonaerense, tiene como misión vincular el sistema educativo con el mundo del trabajo. Las prácticas profesionalizantes permiten a los estudiantes aplicar conocimientos, desarrollar habilidades laborales y mejorar su empleabilidad, al tiempo que aportan al desarrollo productivo y social de la comunidad.