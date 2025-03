Marcado compromiso del Municipio de Pergamino para avanzar con loteos y el Proyecto Solares

Mariano Quintana "En Pergamino no hay que perder de vista que nuestro trabajo es por la gente""

“Con ese plazo en mente, ya hemos avanzado con la extensión de la cañería de agua corriente. También hemos comenzado la construcción de columnas para la ampliación de la red eléctrica y el alumbrado público, y la próxima semana comenzarán a instalarse las columnas de paso para el tendido de cables. Con estos dos servicios garantizados, se podrá iniciar la construcción de las viviendas. Además, ya se encuentra en proceso la ejecución del sistema de desagües cloacales. Ya se adquirieron los materiales para consolidar las calles que se abrirán, y también se está contratando el servicio para el amojonamiento de las 209 parcelas del proyecto. Es importante aclarar que este proyecto no se verá afectado por la próxima actualización de las cuotas de los lotes hasta que se entregue oficialmente la posesión”, explicó Batallánez.

Kennedy y 12 de Octubre

En relación a “Solares IV”, en barrio Kennedy, se han realizado trabajos de nivelación y consolidación de calles mediante el aporte de empedrado. En los próximos días, se culminarán las obras de desagües pluviales a través de cordón cuneta, con la compra de hormigón y la contratación de mano de obra ya en marcha. Otro aspecto relevante es que se han iniciado las acciones para recuperar lotes que se encuentran en estado de abandono por parte de sus adjudicatarios, incluso si están al día con el pago. “Quienes han cumplido con sus pagos, han construido y ya viven en sus hogares, no merecen verse afectados por la desidia de una minoría que no valora el beneficio que se les ha otorgado y no cumple con el fin social de estos lotes”, afirmó el secretario de Tierra y Vivienda.