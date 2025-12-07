domingo 07 de diciembre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Podcast
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Plagas en maíz: las claves para adelantarse a los daños y ganar en tranquilidad

    Luego de las últimas campañas con daños detectados en cultivos de maíz con tecnología Bt, un grupo de especialistas del SENASA, el INTA y el INASE detallaron pautas para fortalecer la prevención, con el objetivo de potenciar una temporada exitosa.

    7 de diciembre de 2025 - 10:30
    La importancia de custodiar al maíz en una campaña especial

    La importancia de custodiar al maíz en una campaña especial

    Dado que durante la última campaña se registraron daños inesperados en cultivos de soja y maíz con tecnología Bt provocados por insectos plaga, un equipo de especialistas, integrado por el SENASA, el INTA y el INASE, acerca a los productores una serie de recomendaciones con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y continuar desarrollando estrategias de manejo integrado de plagas en soja y maíz.

    Lee además
    INTA Pergamino celebró su día en la Experimental local

    INTA Pergamino apuesta al compromiso y la planificación en un momento de complejidad
    cosecha record, reclamos de siempre: la rural insiste con retenciones cero y obras que no llegan

    Cosecha récord, reclamos de siempre: La Rural insiste con retenciones cero y obras que no llegan

    Los organismos públicos, dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, recomiendan implementar planes de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para proteger los cultivos y sostener la productividad del sector, ya que representa un valor estratégico para la cadena agropecuaria, tanto por su impacto económico como por su contribución a la sustentabilidad del sistema productivo.

    Asimismo, se sugiere a los productores la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), entre las que se destaca la adopción de refugios (cultivares convencionales); rotación de cultivos y de modos de acción de insecticidas autorizados por el Senasa; monitoreo frecuente de los lotes para detectar cambios en el comportamiento de las plagas; y mantenimiento de lotes libres de malezas, que pueden actuar como hospederos alternativos.

    Herramientas funcionales

    La adopción de refugios, rotación de cultivos y modos de acción, monitoreo frecuente y control de malezas hospederas son algunas de las herramientas que ponen freno a las plagas. Las medidas buscan anticipar daños y sostener la eficacia de las tecnologías.

    Estas herramientas permiten planificar e implementar acciones de manejo oportunas para mitigar daños, controlar poblaciones con pérdida de susceptibilidad y contribuir a la sustentabilidad del sistema agropecuario, en beneficio de productores y consumidores.

    Temas
    Seguí leyendo

    INTA Pergamino apuesta al compromiso y la planificación en un momento de complejidad

    Cosecha récord, reclamos de siempre: La Rural insiste con retenciones cero y obras que no llegan

    Con foco en raigrás resistente, el INTA Pergamino organizó una Jornada de malezas

    Más rechazo a la nueva tasa bonaerense: "les importa poco el ambiente"

    Polémica por una Diputada K que propone cobrar una tasa por el metano de las vacas

    Apicultura: el polen es otra estrategia para diversificar la actividad

    Trigo: con un avance del 40%, la cosecha muestra rendimientos sorprendentes

    El riego en Argentina: más de 60 mil hectáreas en dos años

    Detectan resistencia múltiple a herbicidas en raigrás anual en el Norte bonaerense

    "Productividad, reglas claras y fin de las retenciones", el pedido de los acopiadores

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    La importancia de custodiar al maíz en una campaña especial

    Plagas en maíz: las claves para adelantarse a los daños y ganar en tranquilidad
    Grupo vocal Almagre: Antonio Riera, Claudia Federici, José Torres, Bea Torrent y Pepe Salauati.
    Cultura y espectáculos

    Grupo vocal Almagre vuelve a escena con el espectáculo Canto versos

    Todos los seres humanos poseemos un ADN espiritual que contiene la memoria de muchas razas estelares.

    Linaje cósmico: extraterrestres, conciencia y humanidad: ¿Qué son las semillas estelares?

    Rock Solidario. El encuentro se ha convertido en una referencia dentro de la escena local por su espíritu comunitario.
    Cultura y espectáculos

    Rock Solidario: música, comunidad y ayuda mutua en una nueva edición a cielo abierto

    Podcast del 7 de diciembre de 2025

    Podcast del 7 de diciembre de 2025