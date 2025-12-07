Plagas en maíz: las claves para adelantarse a los daños y ganar en tranquilidad

La importancia de custodiar al maíz en una campaña especial

Dado que durante la última campaña se registraron daños inesperados en cultivos de soja y maíz con tecnología Bt provocados por insectos plaga, un equipo de especialistas, integrado por el SENASA, el INTA y el INASE, acerca a los productores una serie de recomendaciones con el objetivo de fortalecer las acciones de prevención y continuar desarrollando estrategias de manejo integrado de plagas en soja y maíz.

Los organismos públicos, dependientes de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca del Ministerio de Economía, recomiendan implementar planes de Manejo Integrado de Plagas (MIP) para proteger los cultivos y sostener la productividad del sector, ya que representa un valor estratégico para la cadena agropecuaria, tanto por su impacto económico como por su contribución a la sustentabilidad del sistema productivo.

Asimismo, se sugiere a los productores la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), entre las que se destaca la adopción de refugios (cultivares convencionales); rotación de cultivos y de modos de acción de insecticidas autorizados por el Senasa; monitoreo frecuente de los lotes para detectar cambios en el comportamiento de las plagas; y mantenimiento de lotes libres de malezas, que pueden actuar como hospederos alternativos.

Herramientas funcionales La adopción de refugios, rotación de cultivos y modos de acción, monitoreo frecuente y control de malezas hospederas son algunas de las herramientas que ponen freno a las plagas. Las medidas buscan anticipar daños y sostener la eficacia de las tecnologías.

Estas herramientas permiten planificar e implementar acciones de manejo oportunas para mitigar daños, controlar poblaciones con pérdida de susceptibilidad y contribuir a la sustentabilidad del sistema agropecuario, en beneficio de productores y consumidores.

