Los argentinos priorizan recuerdos gastronómicos frente a souvenirs tradicionales según Booking.com

La preferencia por souvenirs tradicionales como imanes, llaveros, gorras y remeras pierde presencia entre los viajeros argentinos. Según el estudio Predicciones de Viajes 2026 de Booking.com, la tendencia muestra una inclinación creciente hacia productos gastronómicos y objetos de diseño adquiridos en los destinos visitados.

La investigación, realizada entre julio y agosto de 2025, relevó a 29.733 personas de 33 países y territorios, incluyendo 1.009 de Argentina. El informe resalta que los recuerdos de viaje se están volviendo más personales, y que en 2026 los argentinos buscarán objetos que reflejen sus pasiones individuales, dejando de lado las convenciones.

Souvenirs que expresan identidad: viajar a través de la gastronomía El 74% de los argentinos consultados consideraría adquirir utensilios de cocina o artículos de despensa con diseño destacado durante sus vacaciones. A su vez, el 64% afirma que seleccionaría un destino específicamente conocido por sus productos culinarios o de diseño. El informe también refiere que el 25% de los encuestados valora los recuerdos culinarios porque les permiten revivir un destino al cocinar, mientras que otro 25% destaca la importancia de la artesanía local, la sustentabilidad y los métodos tradicionales. El 12% considera determinante la exclusividad y el estilo a la hora de elegir recuerdos poco comunes o de edición limitada.

La cocina y el diseño, claves a la hora de elegir souvenirs Jimena Gutiérrez, gerente general de Booking.com para Argentina, expresó: “Es un clásico: tanto para uno mismo como para regalar, siempre terminamos llevando algún souvenir de nuestros viajes. Aunque hayamos visitado un destino muchas veces, nos gusta traernos un pedacito de ese lugar, ya sea para recordarlo o para ilusionarnos con volver. Lo que muestran las Predicciones de Viaje es que, de alguna manera, el típico llavero o la remera están dando paso a objetos más relacionados con la gastronomía y lo sensorial. Los productos locales comestibles están ganando terreno, en gran parte gracias a la influencia de las redes sociales, que hoy también juegan un papel importante en cómo elegimos nuestros recuerdos de viaje. Igualmente, el caballito de mar que da el tiempo siempre tendrá un lugar en nuestros corazones”.

De acuerdo con Booking.com, la cocina de los viajeros argentinos se convierte en un espacio donde convergen recuerdos de viaje, diseño y cultura global.

