Día Mundial de las Legumbres: 5 motivos para incluir estos alimentos en tu plato

Las legumbres son ricas en proteínas vegetales, fibra, vitaminas y minerales (hierro, calcio, magnesio), son bajas en grasas y no contienen gluten. Además, ayudan a prevenir enfermedades, contribuyen a dietas equilibradas y son ideales para personas con intolerancia al gluten o que buscan reducir el consumo de carne.

Cada 10 de febrero se conmemora el Día Mundial de las Legumbres , una fecha que busca reconocer la importancia de alimentos como lentejas, garbanzos y soja, fundamentales por su valor nutricional, su accesibilidad y su papel en la seguridad alimentaria a nivel global.

Su cultivo no solo es esencial para combatir el cambio climático, sino que también representa un compromiso vital con un futuro alimentario saludable y sostenible para las generaciones venideras.

El Día Mundial de las Legumbres fue proclamado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) como continuación del impulso generado por el Año Internacional de las Legumbres, celebrado en 2016. Tras el impacto positivo de aquella iniciativa, se decidió dedicar una fecha anual a estos alimentos para mantener viva la concienciación.

Desde entonces, el 10 de febrero se ha convertido en un punto de encuentro para campañas informativas, actividades educativas y acciones relacionadas con la alimentación saludable y la sostenibilidad.

Por qué incluir las legumbres en la alimentación

Tienen bajo índice glucémico

Por ser ricas en fibras alimentarias y almidón resistente, las legumbres se digieren y absorben más lentamente, lo que hace que tengan un bajo índice glucémico. De este modo, la liberación de glucosa en el torrente sanguíneo ocurre de forma gradual, ayudando a evitar picos glucémicos. Una revisión de estudios publicada en la revista Nutrients muestra que la inclusión frecuente de estos granos en la dieta se asocia con un mejor control de la glucemia y con un menor riesgo de desarrollo de diabetes tipo 2, efecto atribuido justamente al alto contenido de fibras, almidones y otros compuestos bioactivos.

Ayudan al control del apetito

La combinación de fibras y proteínas presente en las legumbres también contribuye a una digestión más lenta y a un mayor control de la ingesta energética, según un metaanálisis publicado en el American Journal of Clinical Nutrition. El trabajo muestra que la inclusión regular de estos alimentos en la dieta se asocia con una reducción de la ingesta calórica y con una pérdida de peso modesta, lo que sugiere un efecto favorable sobre el control del apetito.

Contribuyen a la salud del corazón

Una revisión publicada en el International Journal of Molecular Sciences indica que el consumo de legumbres se asocia con potenciales beneficios cardiovasculares. Aunque los mecanismos involucrados aún requieren mayor esclarecimiento, la evidencia apunta al papel de las fibras y de compuestos bioactivos con acción antioxidante y antiinflamatoria. Otro metaanálisis publicado en el Canadian Medical Association Journal sugiere además que la inclusión regular de legumbres en la dieta favorece la reducción del colesterol LDL y la mejora del perfil lipídico, factores directamente relacionados con la salud cardiovascular.

Contribuyen a la ingesta de proteínas

Un estudio publicado en Nutrients señala que la combinación de legumbres con cereales (por ejemplo, arroz con frijoles) u otras fuentes proteicas mejora el perfil de aminoácidos y el valor nutricional de la dieta, contribuyendo a la preservación muscular y a la salud a lo largo del envejecimiento. “La soja se destaca entre las legumbres por presentar una alta calidad proteica, con un perfil de aminoácidos más completo, lo que favorece el apoyo al mantenimiento y al aumento de la masa magra”, explica Clara.

Son opciones más sostenibles para el planeta

Además de los beneficios nutricionales, las legumbres se destacan por su bajo costo y menor impacto ambiental en comparación con otras fuentes de proteína. Informes de la FAO indican que incentivar el consumo de estos alimentos es una estrategia importante para promover la seguridad alimentaria, mejorar la calidad de la dieta y apoyar sistemas alimentarios más sostenibles, contribuyendo a la salud de las personas y del planeta.

Fuentes: Calendar y Fittipaldi.