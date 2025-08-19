Llega MDA 2025, el evento para debatir sobre arquitectura y desarrollos inmobiliarios

Participarán referentes locales, nacionales e internacionales, y la visita del economista Damián Di Pace.

La Nave Cultural de Mendoza , los días 3, 4 y 5 de septiembre, abrirá sus puertas para recibir MDA 2025 : Arquitectura , Desarrollo y Tendencias , un evento que invita a toda la comunidad a descubrir cómo la arquitectura puede transformar la ciudad y la vida cotidiana.

Organizado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza, y bajo el lema: “Escalas: la arquitectura como valor inmobiliario”, este encuentro no es solo para expertos: se trata de una oportunidad para que vecinos, estudiantes y aficionados de la arquitectura, puedan reflexionar sobre las múltiples dimensiones en las que se proyecta la arquitectura: desde una vivienda unifamiliar hasta desarrollos urbanos de gran magnitud.

En un contexto donde los desarrollos inmobiliarios y la innovación están en auge y como puntos centrales para el desarrollo de las ciudades, MDA 2025 se presenta como una plataforma para explorar nuevas formas de habitar Mendoza y las ciudades del futuro.

Entre los invitados destacados estará el reconocido analista económico, Damián Di Pace, quien aportará una mirada clave sobre los desafíos económicos vinculados al crecimiento urbano y las oportunidades para Mendoza. Su participación promete generar un espacio de diálogo enriquecedor para profesionales y público en general.

¿Qué se podrá vivir en MDA 2025?

Las clásicas charlas y presentaciones del MDA, accesibles para todo público, donde referentes locales, nacionales e internacionales compartirán sus experiencias y visiones sobre arquitectura y desarrollo urbano.

Serán parte de esta edición Teatro Arquitectos de Brasil; Larrain Bonta Arquitectos de Chile; Surinvest Santiago, de Chile; MRA+ A estudio, de Buenos Aires; y los ingenieros. Santiago Tarasido CEO de CRIBA y Eduardo Sposito, de Sposito & Asociados.

Este año, además, el encuentro contará con la participación especial de los prestigiosos Premios RED EDIFICAR y TENDIEZ Experiencias Mendoza, integrados a un cronograma sólido que aborda temáticas transversales y estratégicas.

Fuente: Mass Negocios.