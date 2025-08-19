martes 19 de agosto de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Llega MDA 2025, el evento para debatir sobre arquitectura y desarrollos inmobiliarios

    Un encuentro abierto a toda la comunidad para conocer las últimas tendencias en arquitectura, desarrollo inmobiliario, y contexto económico.

    19 de agosto de 2025 - 09:38
    Participarán referentes locales, nacionales e internacionales, y la visita del economista Damián Di Pace.&nbsp;

    Participarán referentes locales, nacionales e internacionales, y la visita del economista Damián Di Pace. 

    AREA TRES.

    La Nave Cultural de Mendoza, los días 3, 4 y 5 de septiembre, abrirá sus puertas para recibir MDA 2025: Arquitectura, Desarrollo y Tendencias, un evento que invita a toda la comunidad a descubrir cómo la arquitectura puede transformar la ciudad y la vida cotidiana.

    Lee además
    Funciona como una distracción para hacer el viaje más corto, reduce la ansiedad y la claustrofobia al crear una sensación de amplitud.

    Por qué los ascensores tienen espejos: la explicación de una arquitecta
    La neuroarquitectura se basa en la idea de que el entorno construido afecta directamente al cerebro y, por lo tanto, a nuestras emociones, cognición y comportamiento.

    Neuroarquitectura: cuando el espacio piensa con nosotros

    Organizado por el Colegio de Arquitectos de Mendoza, y bajo el lema: “Escalas: la arquitectura como valor inmobiliario”, este encuentro no es solo para expertos: se trata de una oportunidad para que vecinos, estudiantes y aficionados de la arquitectura, puedan reflexionar sobre las múltiples dimensiones en las que se proyecta la arquitectura: desde una vivienda unifamiliar hasta desarrollos urbanos de gran magnitud.

    Nuevas formas de habitar

    En un contexto donde los desarrollos inmobiliarios y la innovación están en auge y como puntos centrales para el desarrollo de las ciudades, MDA 2025 se presenta como una plataforma para explorar nuevas formas de habitar Mendoza y las ciudades del futuro.

    Entre los invitados destacados estará el reconocido analista económico, Damián Di Pace, quien aportará una mirada clave sobre los desafíos económicos vinculados al crecimiento urbano y las oportunidades para Mendoza. Su participación promete generar un espacio de diálogo enriquecedor para profesionales y público en general.

    ¿Qué se podrá vivir en MDA 2025?

    Las clásicas charlas y presentaciones del MDA, accesibles para todo público, donde referentes locales, nacionales e internacionales compartirán sus experiencias y visiones sobre arquitectura y desarrollo urbano.

    Serán parte de esta edición Teatro Arquitectos de Brasil; Larrain Bonta Arquitectos de Chile; Surinvest Santiago, de Chile; MRA+ A estudio, de Buenos Aires; y los ingenieros. Santiago Tarasido CEO de CRIBA y Eduardo Sposito, de Sposito & Asociados.

    Este año, además, el encuentro contará con la participación especial de los prestigiosos Premios RED EDIFICAR y TENDIEZ Experiencias Mendoza, integrados a un cronograma sólido que aborda temáticas transversales y estratégicas.

    Fuente: Mass Negocios.

    Temas
    Seguí leyendo

    Por qué los ascensores tienen espejos: la explicación de una arquitecta

    Neuroarquitectura: cuando el espacio piensa con nosotros

    Tucumán fue distinguida como "Ciudad Art Nouveau 2025" por su patrimonio arquitectónico

    La arquitectura y el marketing digital

    Los miradores secretos de Buenos Aires: un viaje para redescubrir su historia y arquitectura

    Dejá tu comentario

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Manuel Passaglia de visita en Salto junto al candidato de HECHOS Daniel Arimay

    Manuel Passaglia en Salto: "Acá faltan obras y respuestas a los vecinos"
    Joven detenido por agresión y amenaza con cuchillo a su pareja en San Nicolás.

    Un hombre fue detenido en San Nicolás por agresión y amenaza con un cuchillo hacia su pareja

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Juguemos otra vez: inauguran muestra en el Museo Histórico de Zárate

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate
    Zarate Violento

    Ebrio y fuera de control: atacó a efectivos policiales en Zárate

    Caso Reinbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan tras ocho meses de prisión preventiva

    Rainbowex en San Pedro: piden arresto domiciliario para Pardo, Braga y Pan