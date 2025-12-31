miércoles 31 de diciembre de 2025
    • La Terminal de Ómnibus de San Pedro, un ingreso en abandono que preocupa a vecinos y turistas

    Servicios mínimos, locales vacíos y deterioro edilicio marcan la realidad de la principal puerta de ingreso terrestre a San Pedro.

    31 de diciembre de 2025 - 15:40
    La situación de la Terminal de Ómnibus de San Pedro amerita, con urgencia, la adopción de decisiones concretas.

    La Opinion Semanario

    La Terminal de Ómnibus de San Pedro, inaugurada en 2023 con grandes promesas, muestra hoy un panorama de abandono. Con locales cerrados, iluminación insuficiente y escasa presencia de empresas de transporte, tanto vecinos como turistas se encuentran con un espacio deteriorado que no cumple su rol esencial de conectividad.

    Deterioro y servicios mínimos en la Terminal de San Pedro

    El cierre del kiosco y la presencia de un único operador de transporte evidencian la falta de actividad en la Terminal. La ausencia de servicios esenciales y la escasa concurrencia reflejan la ineficiencia en el mantenimiento y gestión del lugar.

    Un entorno que desalienta a turistas y vecinos

    La infraestructura presenta falencias notorias: pavimento en mal estado, iluminación insuficiente, suciedad y falta de espacios para esperar. Este contexto convierte la llegada a San Pedro en una experiencia negativa, lejos de la imagen que debería proyectar una ciudad con perfil turístico.

    Promesas incumplidas desde su inauguración

    El edificio, inaugurado en marzo de 2023 por autoridades nacionales y provinciales, prometía modernizar la conectividad local. Sin embargo, la falta de políticas de mantenimiento y de estrategias de inversión ha transformado la Terminal en un espacio desolado que no cumple su función.

