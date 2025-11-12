Cultivos invernales: el INTA Pergamino reunió a técnicos y productores

En la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) INTA Pergamino se llevó a cabo la Jornada de Cultivos Invernales , una instancia de capacitación y actualización técnica que convocó a decenas de productores, asesores y profesionales del sector agrícola.

Durante el encuentro, que se llevó a cabo el pasado martes 11 de noviembre , los ingenieros Juan José Lanzilliota , Fernanda González y Lucrecia Couretot presentaron los principales avances de la Red de Cultivares de Trigo Pan INASE–INTA , junto con un completo diagnóstico de enfermedades en trigo y cebada , abordando temas como manchas foliares, royas y perfil sanitario de los cultivares.

El programa también incluyó un bloque dedicado a fenología y ecofisiología de los cultivos, con énfasis en la comprensión de los procesos fisiológicos que determinan el rendimiento y la adaptación de las variedades a las condiciones ambientales actuales.

Desde la organización destacaron que la jornada se desarrolló en un marco de intercambio técnico, articulación institucional y transferencia de conocimiento , reafirmando el rol del INTA como espacio de referencia para la investigación aplicada y la vinculación con el territorio.

“Fue una jornada de trabajo, conocimiento y articulación entre la investigación y el territorio”, resumieron desde la EEA Pergamino.

“El año ha sido de los que no aburren”, resumió con humor el ingeniero agrónomo Andrés Llovet, especialista del INTA Pergamino. “Tuvimos una sucesión de lluvias semanales que dejaron acumulados muy por encima de lo normal. Solo en octubre registramos 195 milímetros, casi el doble de lo habitual, y algunos eventos puntuales sumaron más de 120 milímetros en pocos días”, resaltó.

En ese contexto, el especialista del INTA destacó la necesidad de ajustar los diagnósticos de fertilización. “Es un año donde conviene revisar con precisión el estado nutricional, porque la pérdida de nitrógeno fue muy marcada”, aseguró.