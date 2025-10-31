INTA Pergamino pone la lupa en el trigo: sanidad, lixiviación y lecciones de una campaña "marcada por los excesos"

La Estación Experimental Agropecuaria (EEA) Pergamino del INTA se prepara para una nueva Jornada de Actualización Técnica de Cultivos de Invierno , que tendrá lugar el martes 5 de noviembre , desde las 8:30 hasta las 11:00, en el Quincho de la Experimental.

Tregua comercial: Trump y Xi acuerdan bajar las tensiones y China reanuda la compra de soja de EE. UU.

El encuentro, que promete convocar a productores, asesores y técnicos de la región, se centrará en el diagnóstico sanitario del trigo y la cebada , luego de una campaña invernal atravesada por excesos hídricos y alta presión de enfermedades.

“El año ha sido de los que no aburren”, resumió con humor el ingeniero agrónomo Andrés Llovet , especialista del INTA Pergamino . “Tuvimos una sucesión de lluvias semanales que dejaron acumulados muy por encima de lo normal. Solo en octubre registramos 195 milímetros, casi el doble de lo habitual, y algunos eventos puntuales sumaron más de 120 milímetros en pocos días”.

Según el técnico, entre mayo y octubre la región del norte bonaerense acumuló entre 200 y 300 milímetros más de lluvia que el promedio histórico, lo que generó una serie de efectos agronómicos que todavía se sienten en los lotes.

“Los excesos hídricos nos dejaron varios desafíos: lixiviación de nitrógeno, deficiencias de fertilización y una fuerte presión de enfermedades. Muchos planteos técnicos que estaban bien diseñados quedaron cortos frente a este escenario”, explicó. “Los excesos hídricos nos dejaron varios desafíos: lixiviación de nitrógeno, deficiencias de fertilización y una fuerte presión de enfermedades. Muchos planteos técnicos que estaban bien diseñados quedaron cortos frente a este escenario”, explicó.

En ese contexto, el especialista del INTA destacó la necesidad de ajustar los diagnósticos de fertilización. “Es un año donde conviene revisar con precisión el estado nutricional, porque la pérdida de nitrógeno fue muy marcada”, remarcó.

La presión sanitaria también fue notable. “Tanto el trigo como la cebada y la arveja sufrieron patologías asociadas al exceso de humedad. En arveja, por ejemplo, los anegamientos prolongados dispararon enfermedades vasculares y ‘cochitas’, y eso se ve en lotes manchoneados justo al final del ciclo”, describió.

image

A la complejidad productiva se sumó el impacto operativo: la falta de piso dificultó labores y siembras. “Costó mucho entrar a los lotes. Aun así, la siembra de maíz de primera prácticamente se completó, y en cuanto haya piso, la soja avanzará rápido, porque la logística ya está armada”, anticipó Llovet.

Trigo y cebada: foco técnico de la jornada

El contenido de la jornada del 5 de noviembre reflejará esta coyuntura. El equipo del INTA Pergamino centrará su exposición en trigo y cebada, las dos gramíneas invernales clave de la región.

“Vamos a hacer bastante foco en el diagnóstico y manejo de enfermedades, porque fue una campaña que dejó muchas enseñanzas”, adelantó Llovet.

Entre los principales temas del encuentro se destacan:

-Diagnóstico de enfermedades foliares y royas.

-Comportamiento sanitario y agronómico de las variedades más sembradas.

-Resultados de la Red Nacional de Trigo y de Cebada (INTA/INASE).

El técnico explicó que los ensayos de la red experimental del INTA Pergamino permiten observar con precisión la respuesta de cada cultivar, no solo en rendimiento, sino también en sanidad.

Embed - INTA Pergamino on Instagram: "El próximo 5 de noviembre los esperamos de 8,30 a 11 h QUINCHO de la Estación Experimental Agropecuaria Pergamino para compartir una jornada de relevancia en cultivos invernales e intercambiar experiencias. #cultivos # Experimental #jornada #agro" View this post on Instagram A post shared by INTA Pergamino (@intapergamino)

“Contamos con parcelas con y sin fungicidas, y diferentes fechas de siembra, lo que nos permite evaluar cómo responde cada material frente a la presión de enfermedades. Es información muy valiosa para tomar decisiones de manejo en la próxima campaña”, destacó.

En el caso de la cebada, se presentarán también los resultados de la Red Nacional de Evaluación de Cultivares, con especial énfasis en la performance sanitaria. “Será una oportunidad para comparar materiales y ver cómo se comportaron en un año tan húmedo”, añadió el especialista.

Un espacio técnico y de intercambio

La Jornada de Cultivos Invernales del INTA Pergamino se plantea como un encuentro breve y concreto, con una duración máxima de tres horas. “La idea es no quitarle demasiado tiempo a los productores, porque sabemos que para esa fecha estarán muy metidos en la siembra de los cultivos estivales”, explicó Llovet.

Más allá del contenido técnico, el ingeniero subrayó la importancia del intercambio que se genera en este tipo de espacios. “Muchas veces, lo más rico surge del ida y vuelta con los asistentes. Es un ámbito donde todos aprendemos y podemos ajustar prácticas para la próxima campaña”, expresó.

image

El encuentro contará con la participación de especialistas del INTA en fitopatología, manejo de cultivos y mejoramiento genético. Se recomienda realizar una inscripción previa a través de las redes sociales del INTA Pergamino, aunque no es excluyente. “Quienes no logren anotarse igual pueden venir; lo importante es que participen. La inscripción solo nos ayuda a organizarnos mejor”, aclaró Llovet.

Finalmente, el profesional extendió la invitación a toda la comunidad agropecuaria: “Esperamos una buena convocatoria, porque el año nos dejó muchas cosas para analizar. Este tipo de jornadas nos permite transformar las dificultades de la campaña en aprendizaje colectivo”.