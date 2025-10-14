Javier Milei en Washington: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca: qué se espera de la reunión

El presidente Javier Milei arribó a Washington D. C. para ser recibido este martes por Donald Trump en la Casa Blanca . El encuentro bilateral, que comenzará a las 13 (hora local), busca sellar la alianza política y económica entre ambos gobiernos tras el auxilio financiero estadounidense y en la antesala de las elecciones legislativas argentinas.

La comitiva presidencial llegó durante la madrugada a Blair House , residencia oficial de huéspedes de la Casa Blanca . La expectativa en el Gobierno es alta, aunque no se esperan anuncios inmediatos. Según fuentes oficiales, la reunión será “la coronación” de la relación política entre Milei y Trump, cimentada en tres encuentros previos y en un respaldo económico clave.

Uno de los ejes será un posible acuerdo comercial bilateral que podría incluir exenciones o reducciones arancelarias. Desde hace meses se negocia que Estados Unidos elimine o reduzca la tarifa base universal del 10 % que afecta a varios productos argentinos.

La reunión comenzará con un saludo ante la prensa y continuará con un almuerzo de trabajo en la Sala de Gabinete. Durará cerca de dos horas y se enmarca en una agenda estratégica que excede la coyuntura financiera.

Quiénes integran las delegaciones

Por Argentina participarán Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del BCRA Santiago Bausili, el canciller Gerardo Werthein y el embajador Alec Oxenford.

Del lado estadounidense estarán Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, la jefa de Gabinete Susie Wiles y el representante comercial Jamieson Greer.

El encuentro llega tras el fuerte respaldo financiero del Tesoro norteamericano que ayudó a estabilizar el dólar en Argentina en las últimas semanas.

Auxilio financiero y expectativa económica

El swap de monedas por 20.000 millones de dólares —negociado entre Bessent y el equipo económico— generó entusiasmo en el Gobierno. Milei confía en que el acuerdo “asegura liquidez” y neutraliza el riesgo de default. El Presidente anticipó que podrían venir “una avalancha de inversiones” en litio, cobre, uranio, energía y tierras raras.

Sin embargo, en Estados Unidos la operación generó resistencias políticas: un grupo de legisladores demócratas, encabezado por Elizabeth Warren, presentó el proyecto “No Argentina Bailout Act” para bloquear la asistencia. Productores agrícolas también criticaron el apoyo a un país competidor en soja.

Para Washington, la ayuda tiene un componente geoestratégico: limitar el avance de República Popular China en América Latina. “Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina”, afirmó Bessent.

Un encuentro con peso político y geoestratégico

Milei es el segundo mandatario latinoamericano en ser recibido oficialmente por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, después de Nayib Bukele. La cumbre bilateral ocurre en un momento clave: a pocos días de las elecciones legislativas argentinas y tras semanas de turbulencia cambiaria.

Trump llega a la reunión tras su viaje relámpago a Medio Oriente, donde encabezó un acuerdo de paz que incluyó la liberación de rehenes argentinos retenidos por Hamás. Milei aprovechó para elogiar públicamente su “liderazgo extraordinario” y fortalecer el vínculo personal.

La agenda incluye además un acto en el que Trump entregará —de manera póstuma— la Medalla de la Libertad al activista conservador Charlie Kirk. La delegación argentina regresará a Buenos Aires el miércoles por la mañana.