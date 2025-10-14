martes 14 de octubre de 2025
  • Inicio
  • Últimas noticias
  • Pergamino
  • San Nicolás
  • Zárate
  • Policiales
  • Región
  • País
  • Tendencias
  • Gastronomia
  • Arquitectura
  • Turismo
  • Salud y bienestar
  • Profesionales, Mutualismo y Seguros
  • BuscaLO
  • Opinión
  • Perfiles
  • Fúnebres

    • Javier Milei en Washington: será recibido por Donald Trump en la Casa Blanca: qué se espera de la reunión

    El Presidente buscará consolidar la alianza con EE.UU. tras el auxilio financiero. Se prevén definiciones comerciales, aunque no anuncios inmediatos.

    14 de octubre de 2025 - 11:24
    Javier Milei y Donald Trump

    Javier Milei y Donald Trump

    X

    El presidente Javier Milei arribó a Washington D. C. para ser recibido este martes por Donald Trump en la Casa Blanca. El encuentro bilateral, que comenzará a las 13 (hora local), busca sellar la alianza política y económica entre ambos gobiernos tras el auxilio financiero estadounidense y en la antesala de las elecciones legislativas argentinas.

    Lee además
    Javier Martínez en entrevista con Ari Paluch video

    Javier Martínez en entrevista con Ari Paluch: "Al peronismo no vamos a votar seguro"
    en pergamino, por un paro docente, este martes no habra clases

    En Pergamino, por un paro docente, este martes no habrá clases

    Una reunión que Milei esperaba desde hace meses

    La comitiva presidencial llegó durante la madrugada a Blair House, residencia oficial de huéspedes de la Casa Blanca. La expectativa en el Gobierno es alta, aunque no se esperan anuncios inmediatos. Según fuentes oficiales, la reunión será “la coronación” de la relación política entre Milei y Trump, cimentada en tres encuentros previos y en un respaldo económico clave.

    Uno de los ejes será un posible acuerdo comercial bilateral que podría incluir exenciones o reducciones arancelarias. Desde hace meses se negocia que Estados Unidos elimine o reduzca la tarifa base universal del 10 % que afecta a varios productos argentinos.

    La reunión comenzará con un saludo ante la prensa y continuará con un almuerzo de trabajo en la Sala de Gabinete. Durará cerca de dos horas y se enmarca en una agenda estratégica que excede la coyuntura financiera.

    Quiénes integran las delegaciones

    Por Argentina participarán Milei, la secretaria general de la Presidencia Karina Milei, la ministra de Seguridad Patricia Bullrich, el ministro de Economía Luis Caputo, el titular del BCRA Santiago Bausili, el canciller Gerardo Werthein y el embajador Alec Oxenford.

    Del lado estadounidense estarán Trump, el secretario de Estado Marco Rubio, el secretario del Tesoro Scott Bessent, la jefa de Gabinete Susie Wiles y el representante comercial Jamieson Greer.

    El encuentro llega tras el fuerte respaldo financiero del Tesoro norteamericano que ayudó a estabilizar el dólar en Argentina en las últimas semanas.

    Auxilio financiero y expectativa económica

    El swap de monedas por 20.000 millones de dólares —negociado entre Bessent y el equipo económico— generó entusiasmo en el Gobierno. Milei confía en que el acuerdo “asegura liquidez” y neutraliza el riesgo de default. El Presidente anticipó que podrían venir “una avalancha de inversiones” en litio, cobre, uranio, energía y tierras raras.

    Sin embargo, en Estados Unidos la operación generó resistencias políticas: un grupo de legisladores demócratas, encabezado por Elizabeth Warren, presentó el proyecto “No Argentina Bailout Act” para bloquear la asistencia. Productores agrícolas también criticaron el apoyo a un país competidor en soja.

    Para Washington, la ayuda tiene un componente geoestratégico: limitar el avance de República Popular China en América Latina. “Milei se comprometió a sacar a China de la Argentina”, afirmó Bessent.

    Un encuentro con peso político y geoestratégico

    Milei es el segundo mandatario latinoamericano en ser recibido oficialmente por Trump desde su regreso a la Casa Blanca, después de Nayib Bukele. La cumbre bilateral ocurre en un momento clave: a pocos días de las elecciones legislativas argentinas y tras semanas de turbulencia cambiaria.

    Trump llega a la reunión tras su viaje relámpago a Medio Oriente, donde encabezó un acuerdo de paz que incluyó la liberación de rehenes argentinos retenidos por Hamás. Milei aprovechó para elogiar públicamente su “liderazgo extraordinario” y fortalecer el vínculo personal.

    La agenda incluye además un acto en el que Trump entregará —de manera póstuma— la Medalla de la Libertad al activista conservador Charlie Kirk. La delegación argentina regresará a Buenos Aires el miércoles por la mañana.

    Temas
    Seguí leyendo

    Javier Martínez en entrevista con Ari Paluch: "Al peronismo no vamos a votar seguro"

    En Pergamino, por un paro docente, este martes no habrá clases

    Milei viaja a Estados Unidos: se reúne con Trump y se esperan anuncios clave a días de las elecciones

    "Argentina Grande Otra Vez": Milei presentó en San Nicolás su plan de reformas laborales y tributarias

    Sam Altman: "Stargate Argentina ayudará a hacer realidad la visión del presidente Milei"

    Javier Milei llega a San Nicolás para relanzar la campaña bonaerense de La Libertad Avanza

    Acuerdo histórico: YPF y ENI invertirán en Vaca Muerta para exportar 12 millones de toneladas de GNL

    Emilio Monzó cuestionó "la gran incompetencia de quienes gobiernan la Argentina"

    Habló Diego Santilli tras ser elegido por Milei para reemplazar a Espert en Provincia

    José Luis Espert renunció a su candidatura y Milei aceptó. Santilli ahora encabezaría la lista

    Dejá tu comentario

    LO QUE SE LEE AHORA
    Jorge Brito, Presidente de Banco Macro.

    Banco Macro anuncia un programa de recompra de acciones

    Las Más Leídas

    Te Puede Interesar

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino

    Paro docente: alto acatamiento en las escuelas de Pergamino
    Ulises Lozano, Alfonsina Ivalo y Mateo Illia, los protagonistas de las primeros podios de Pergamino.

    Primeras medallas para Pergamino en los Juegos Bonaerenses 2025

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Falló la Cámara Nacional Electoral y la boleta de LLA llevará la cara del pergaminense Espert

    Juliano Almeida con la bandera cuadriculada tras su triunfo consagratorio en Chilecito.

    Juliano Almeida ganó en Chilecito y se quedó con el Nacional Infanto Juvenil