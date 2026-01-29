jueves 29 de enero de 2026
    • Un ranking internacional consagró a la empanada tucumana como la mejor del mundo

    El reconocimiento llegó de la mano de Taste Atlas, una de las guías gastronómicas más consultadas a nivel global, que destacó su equilibrio entre tradición, técnica y sabor.

    29 de enero de 2026 - 10:31
    La empanada tucumana fue considerada la mejor del mundo.

    GN NOTICIAS.

    Tucumán volvió a sacar pecho en la mesa gastronómica de la Argentina: su empanada de carne fue elegida como la mejor del mundo por un ranking internacional y se quedó con el primer puesto entre recetas de América, Europa y Asia.

    La celebración tiene sus orígenes en Estados Unidos, y con el tiempo se extendió globalmente. El chocolate, ingrediente principal de este postre, es conocido por sus propiedades que estimulan el buen humor y combaten la depresión.

Día Mundial de la Torta de Chocolate: historia, tradición y pasión por uno de los postres más elegidos

    Día Mundial de la Torta de Chocolate: historia, tradición y pasión por uno de los postres más elegidos
    La gastronomía argentina brillará durante tres días en Madrid Fusión Alimentos, que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero en el predio IFEMA Madrid, donde la cocina nacional participará con varios de sus principales referentes.

FEHGRA impulsa la presencia argentina en Madrid Fusión

    FEHGRA impulsa la presencia argentina en Madrid Fusión

    El reconocimiento llegó de la mano de Taste Atlas, una de las guías gastronómicas más consultadas a nivel global, que destacó su equilibrio entre tradición, técnica y sabor.

    El galardón no es menor debido a que en el Norte Argentino, la empanada no es solo una comida: es identidad, pertenencia y, sobre todo, competencia. Tucumán y Salta se disputan desde hace décadas el título simbólico de "la mejor empanada de Argentina", una rivalidad que atraviesa peñas, fiestas populares y sobremesas. Esta vez, el jurado internacional inclinó la balanza para el lado tucumano.

    La empanada tucumana se impuso por su receta clásica y tradicional: carne cortada a cuchillo, cebolla en la proporción justa, condimentos bien medidos, masa artesanal y un relleno jugoso que se mantiene firme tras el horneado. El detalle que terminó de marcar la diferencia fue el ritual de acompañarla con rodajas de limón, que se exprimen justo antes del primer bocado.

    El listado elaborado por Taste Atlas comparó 12 estilos de empanadas de distintos países, a partir de calificaciones de usuarios y especialistas en gastronomía.

    Ranking: el dominio argentino fue claro en los primeros puestos

    Empanadas tucumanas (Argentina) – 4,4

    Empanadas argentinas (Argentina) – 4,4

    Empanada cordobesa (Argentina)– 4,3

    Empanadas chilenas (Chile) – 4,2

    Empanada gallega (España) – 4,1

    Empanadas salteñas (Argentina) – 3,9

    Empanada de cordero (España) – 3,8

    Arabian empanadas (Arabia Saudita) – 3,6

    Empanada catamarqueña (Argentina) – 3,5

    Empanadas de manzana (Chile) – 3,5

    Panades (España) – 3,3

    Empanadas de Santa Rita (México) – 3,0

    El ranking no solo premió sabor: también valoró técnicas, historia y con cultural, algo que juega fuerte a favor de las recetas del NOA.

    Tucumán vs. Salta: una rivalidad hecha empanada

    La disputa entre Tucumán y Salta es central para entender el debate empanadero en Argentina. Ambas usan carne cortada a cuchillo y rellenos jugosos, pero cada provincia defiende su identidad con uñas, dientes y condimentos.

    La empanada tucumana se sirve tradicionalmente con limón, sin salsas adicionales. El cítrico realza la carne y los condimentos, y forma parte del ritual desde hace generaciones. Para muchos tucumanos, agregar salsa es casi un sacrilegio.

    La empanada salteña, en cambio, suele venir acompañada de una salsa picante a base de tomate y ají (o locoto), que se agrega a gusto. Esa salsa, fresca y con carácter, refuerza el perfil más intenso del relleno, que suele llevar papa, comino y ají molido.

    No es solo una diferencia de acompañamiento: es una declaración de principios. Limón contra salsa, cuchillo contra cuchara, horno contra picante.

    Gladys Noemí Perea, última campeona de la Fiesta Nacional de la Empanada en Famaillá, explicó que la clave está en la materia prima y el equilibrio. Para el picadillo, recomienda matambre de buena calidad, cebolla fresca y condimentos precisos. La masa se hace con harina "0000" y grasa, usando salmuera caliente para lograr elasticidad y sabor.

    Otro detalle que no pasa desapercibido es el repulgue. En Famaillá, la tradición marca empanadas con 13 o 14 repulgues, un guiño simbólico que se repite año tras año y que forma parte del folclore local.

    Fuente: Cadena 3.

    Día Mundial de la Torta de Chocolate: historia, tradición y pasión por uno de los postres más elegidos

    FEHGRA impulsa la presencia argentina en Madrid Fusión

    Estrella Verde Michelin 2025: los restaurantes argentinos que lideran la gastronomía sostenible

    Día del Cervecero: la historia de una bebida que marcó siglos de cultura

    Día del Pochoclo: por qué se come en el cine, los nombres que tiene y cómo hacerlo en casa

    El Secretario de Lima mantuvo un encuentro con los veteranos de guerra de la ciudad para planificar diversas tareas de embellecimiento en el monumento local.

    Zárate: La Secretaría de Lima se reunió con veteranos de Malvinas para poner en valor el monumento local
    El Hospital José María Gomendio de Ramallo mantiene activa la alerta sanitaria ante el aumento de casos de hantavirus en la región y advierte a la población sobre la importancia de extremar los cuidados y consultar de manera inmediata ante fiebre sin causa aparente.

Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    Alerta sanitaria en Ramallo por hantavirus: el Hospital Gomendio refuerza la prevención

    INTA Jesús María advirtió sobre la detección de chicharrita del maíz en la región

    ¿Tiempo de chicharritas en maíz? el monitoreo temprano define su manejo

    Esta vez, la luz no apunta a lo externo sino a algo más íntimo: nuestra forma de expresarnos, de ocupar espacio y de vincularnos con el reconocimiento.

Llega la Luna llena en Leo: ¿cuáles son los 4 signos más afectados?

    Llega la Luna llena en Leo: ¿cuáles son los 4 signos más afectados?

    La empanada tucumana fue considerada la mejor del mundo.

    Un ranking internacional consagró a la empanada tucumana como la mejor del mundo