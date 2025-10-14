Inflación e ingresos: seis de cada diez argentinos usan la tarjeta para gastos corrientes

La inflación persistente, la pérdida del poder adquisitivo y el aumento del endeudamiento familiar están delineando un escenario económico cada vez más restrictivo para los hogares argentinos, según se refleja en el último informe QMonitor , la herramienta de inteligencia de datos de QSocial . Así, de acuerdo con este relevamiento, seis de cada diez personas utilizan la tarjeta de crédito para cubrir gastos corrientes , y un 38% sólo logra pagar el monto mínimo.

El informe advierte que el 57% de los encuestados incrementó su nivel de endeudamiento en el último año , principalmente para sostener consumos esenciales. En paralelo, el 69% de los argentinos asegura que sus ingresos no alcanzan para cubrir las necesidades básicas , y el 71% reconoce dificultades para pagar sus cuentas mensuales. En este contexto, los recortes de gastos se concentran en rubros sensibles: alimentos (32%), entretenimiento (22%) e indumentaria (14%).

“La situación económica es calificada de negativa por el 59% de los consultados, y un 57% considera que empeoró respecto a dos años atrás” , señala el estudio.

Mientras tanto, los aumentos en el rubro alimentos (57%) y servicios públicos (26%) encabezan las percepciones de inflación entre los consumidores.

Consumo e informes

El informe también registra que el 66% de los argentinos está preocupado por la cotización del dólar y su impacto directo sobre la economía personal, lo que se traduce en decisiones de consumo más cautelosas y en la postergación de gastos no esenciales.

Desde QSocial destacaron que el relevamiento de septiembre muestra “una economía tensionada por la inflación y la incertidumbre cambiaria, donde la tarjeta de crédito se consolida como un salvavidas financiero de corto plazo para gran parte de la población”.