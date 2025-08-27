Inauguraron el Museo Arquitecto Roberto Cova, un viaje a las raíces de Mar del Plata

El arquitecto Roberto Cova sigue construyendo la identidad marplatense a través de su legado con la inauguración de un nuevo museo para la ciudad dedicado su memoria, legado y pasión.

Mar del Plata tiene un nuevo museo . Un espacio donde se expone y se respira un pedazo de la historia de Mar del Plata, a través del legado, la memoria y la pasión del arquitecto e historiador Roberto Cova (1930-2021). Funciona en la misma casa chorizo donde nació, vivió, trabajó hasta sus últimos días, y que donó al Colegio de Arquitectos en los últimos años de su vida para que se transformara en un espacio cultural abierto a toda la comunidad.

“Acá cada cosa tiene su anécdota”, solía decir Cova en su hogar, rodeado de fotos, dibujos, cuadros, herrajes, piedras, baldosas, relojes, adornos, carteles, croquis… fragmentos y reliquias de una ciudad que vio crecer desde los tiempos de las carretas por la avenida Colón hasta el boom inmobiliario que transformó a la Mar del Plata que tanto amaba, estudiaba y dibujaba.

“Era un arqueólogo de la arquitectura . Hubo un gran trabajo de clasificación de todo el material: documentos, papeles, fotos y otros elementos. Y cuando se terminó, comenzaron las obras de restauración de la vivienda”, explicaron autoridades del Colegio de Arquitectos.

El proyecto buscó conservar cada detalle de la tradicional casa chorizo, con su patio que conecta los espacios: desde la oficina con la máquina de escribir de Cova, la biblioteca y la cocina, hasta la sala con su sillón de pana, el perchero, la boina que solía usar y el bastón en el que se apoyaba en sus últimos años.

Por todas partes se encuentran sus dibujos y escritos: chalets, el tren, las playas, historias de inmigrantes, el saladero, los arroyos… raíces de Mar del Plata en cada rincón, que unen a Cova con la historia viva de la ciudad.

Del hogar personal al museo de la ciudad

En vida, Cova no solo donó esta casa para que se convirtiera en museo, sino también otra propiedad en Funes al 2100, donde funcionó el taller de carpintería de su padre y donde en julio de 2022 se inauguró el “Espacio Cova”.

Con la inauguración del MARC, se cumplió finalmente la voluntad del arquitecto. Aquel hogar lleno de recuerdos se resignifica hoy como un refugio de la memoria marplatense. Abrirá al público en septiembre.

Visitas al museo

El Museo abrirá al público a partir del 23 de septiembre, con un programa de visitas guiadas dirigidas a toda la comunidad.

Estas recorridas serán una oportunidad para acercarse al patrimonio arquitectónico y cultural de la ciudad, conocer en profundidad la vida y obra de Roberto Cova, y comprender su aporte a la identidad marplatense.

Fuente: La Capital.