Acuerdo en Medio Oriente: Hamas liberó a los 20 rehenes vivos tras dos años de horror y ya están en Israel

La gente ondea banderas israelíes en señal de celebración mientras esperan afuera del Hospital Beilinson en Petah Tikva, Israel, donde se espera la llegada de algunos de los rehenes liberados tras ser liberados del cautiverio de Hamas en la Franja de Gaza, el lunes 13 de octubre de 2025

Después de 738 días de cautiverio, Hamas entregó a los 20 rehenes con vida que aún mantenía, como parte de un acuerdo con Israel . Los liberados fueron recibidos por la Cruz Roja y trasladados a hospitales israelíes. Tres ciudadanos argentinos están entre los liberados. La Plaza de los Rehenes estalló en aplausos.

Israel amaneció con la noticia más esperada desde el 7 de octubre de 2023. A las 8:00 de la mañana (hora local), comenzaron las primeras entregas de rehenes. En la Plaza de los Rehenes, en Tel Aviv, la emoción se apoderó de miles de personas que celebraron el reencuentro con cantos, abrazos y lágrimas.

Los primeros siete rehenes identificados fueron Alon Ohel, Matan Angrest, Gali y Ziv Berman, Guy Gilboa-Dalal, Eitan Mor y Omri Miran. Una locutora anunció: “Están todos de pie y caminando”, y el estallido de júbilo fue inmediato.

La jornada avanzó con más liberaciones. En un momento clave, se difundió una imagen de los hermanos argentinos David (34) y Ariel (28) Cunio , quienes pudieron comunicarse con su familia. Su madre, Silvia, relató entre lágrimas: “No podía escuchar nada, pero los vi y estaban bien”.

Minutos después se anunció la liberación de Eitan Horn, otro ciudadano argentino que permanecía secuestrado. En un comunicado, su familia expresó:

“Tras 738 días en cautiverio, Eitan regresa a casa. Nuestra familia nuclear está completa. Estaremos a su lado durante todo el proceso de recuperación.”

Todos los rehenes vivos ya están en Israel

A las 10:55, la locutora de la plaza confirmó que “todos los rehenes vivos” estaban ya bajo custodia israelí. Una hora más tarde, se comunicó oficialmente que los 13 rehenes restantes también habían llegado a territorio israelí. Todos fueron trasladados a centros médicos para su evaluación y reencuentro con sus familias.

En total, fueron liberadas 20 personas con vida. A cambio, Israel liberó a 1900 prisioneros palestinos, según lo acordado en las negociaciones.

Returnee hostage Guy Gilboa Dalal reunited with his family after over 2 years spent in Hamas captivity.



IDF Spokesperson Unit — Government Press Office (@GPOIsrael) October 13, 2025

El mensaje de los familiares y el cierre simbólico

Las familias destacaron la lucha incansable de la sociedad israelí y el compromiso por no olvidar a quienes siguen en cautiverio.

“Nuestros corazones no están completos. La lucha no ha terminado. Solo cuando regrese el último rehén podremos decir que hemos cumplido con nuestra obligación moral.”