Golpe al fraude digital en Pergamino: en varios allanamientos recuperaron 5 millones robados en estafas

Un operativo conjunto entre el Departamento de Cibercrimen, la Fiscalía N.º 3 y fuerzas policiales permitió desarticular en Pergamino una maniobra de fraude digital basada en la suplantación de identidad. A través de allanamientos de urgencia, ordenados por peligro en la demora, se logró recuperar casi la totalidad de los materiales adquiridos de manera fraudulenta, valuados en unos cinco millones de pesos.

La ciudad de Pergamino fue escenario de un contundente golpe contra el delito informático, a partir de una investigación coordinada entre la Fiscalía N.º 3, el Departamento de Cibercrimen y distintas fuerzas de seguridad, que permitió desbaratar una estafa millonaria que afectaba directamente al comercio local.

La causa se originó tras la denuncia de un empresario de la ciudad que detectó que su identidad estaba siendo utilizada sin autorización para realizar compras de materiales de construcción en distintos corralones. Según se pudo establecer, los autores del hecho se valían del prestigio comercial del damnificado para concretar pedidos de alto valor económico, que en conjunto superaban los cinco millones de pesos.

Ante la gravedad de la maniobra y el riesgo de que los bienes fueran rápidamente redistribuidos o comercializados, el Ministerio Público Fiscal activó protocolos de urgencia. La investigación quedó en manos del Departamento de Cibercrimen, conducido por José María Cifuentes, que logró rastrear en tiempo récord el circuito digital utilizado para concretar la estafa.

Allanamientos de urgencia

Con esos elementos probatorios, el fiscal Nelson Mastorchio dispuso allanamientos de urgencia por peligro en la demora en distintos puntos de la ciudad. Los procedimientos se realizaron en barrios diferentes y contaron con un amplio despliegue policial, que incluyó personal del Comando de Patrullas, efectivos de la Comisaría Segunda y agentes de Patrulla Urbana Municipal.

Durante los operativos, se logró secuestrar casi la totalidad de los materiales adquiridos de manera fraudulenta, cuyo valor fue estimado en alrededor de cinco millones de pesos. Además, se procedió a la aprehensión de dos personas presuntamente involucradas en la maniobra, quienes quedaron a disposición de la Justicia.

En el marco de los allanamientos también se incautaron teléfonos celulares y documentación que serán sometidos a pericias informáticas, con el objetivo de determinar el grado de participación de cada uno de los implicados y establecer si existen otros posibles involucrados o hechos similares.

Según se informó oficialmente, los aprehendidos serán trasladados en las próximas horas a la sede del Ministerio Público Fiscal de Pergamino para prestar declaración indagatoria. La causa fue caratulada, en principio, como Defraudación Informática y Encubrimiento, delitos que prevén penas de consideración debido al perjuicio económico ocasionado y al nivel de organización evidenciado.

Desde la Fiscalía no descartan nuevas medidas judiciales a medida que avance el análisis del material secuestrado y se profundice la investigación sobre el entramado digital utilizado para concretar la estafa.