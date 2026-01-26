lunes 26 de enero de 2026
    • FEHGRA impulsa la presencia argentina en Madrid Fusión

    Durante tres días, el espacio argentino contará con una programación que incluirá demostraciones culinarias, degustaciones y presentaciones de productos.

    26 de enero de 2026 - 16:32
    La gastronomía argentina brillará durante tres días en Madrid Fusión Alimentos, que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero en el predio&nbsp;IFEMA Madrid, donde la cocina nacional participará con varios de sus principales referentes.

    La gastronomía argentina brillará durante tres días en Madrid Fusión Alimentos, que se llevará a cabo del 26 al 28 de enero en el predio IFEMA Madrid, donde la cocina nacional participará con varios de sus principales referentes.

    ARGENTINA.AR.

    La Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA) participa activamente en Madrid Fusión 2026, una de las cumbres gastronómicas más influyentes del mundo, que se desarrolla en Madrid, España, del 26 al 28 de enero, en IFEMA.

    Una delegación que representa la identidad culinaria argentina

    La comitiva de la entidad está encabezada por el presidente Daniel Prieto y el secretario José Luis Recchia; mientras que los chefs María Florencia Rodríguez, Matías Gutiérrez, Gunther Moros, Luciano Nanni, Patricio Negro y Alejandra Repetto presentan la experiencia gastronómica argentina, a través de platos que combinan sabores, productos, identidad territorial, innovación y talento culinario.

    Durante tres días, el pabellón argentino de más de 100 metros cuadrados se transforma en el epicentro de la promoción gastronómica nacional, con el objetivo de proyectar a la Argentina como una potencia culinaria abierta al comercio internacional.

    La propuesta está coordinada por la Agencia Argentina para la Promoción de Inversiones y Comercio Internacional, Marca País Argentina, la Embajada de la República Argentina en España, la Cancillería y la Secretaría de Cultura de la Nación, con el apoyo de FEHGRA.

    Madrid Fusión, la vidriera global de la alta cocina

    Desde 2003, Madrid Fusión es considerado el foro global más influyente de la alta cocina porque reúne a chefs icónicos en un escenario de ideas, técnica y vanguardia, con ponencias, shows en vivo, catas y competencias que marcan la agenda gastronómica mundial. Es, además, la gran vidriera de innovación y talento emergente, donde nacen tendencias y se revelan nuevos referentes.

    Para PromArgentina, la presencia de varias de las estrellas de la cocina argentina en Madrid Fusión procura posicionar al país como un actor relevante en el diálogo gastronómico internacional, articulando producto, territorio, cultura e innovación.

    Fuente: Daily Web.

