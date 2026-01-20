Estrella Verde Michelin 2025: los restaurantes argentinos que lideran la gastronomía sostenible

La Estrella Verde Michelin (o Michelin Green Star) es una distinción especial dentro de la prestigiosa Guía Michelin que premia a los restaurantes que integran sostenibilidad y responsabilidad social en su propuesta gastronómica.

A diferencia de las estrellas tradicionales, que valoran la calidad culinaria, la estrella verde reconoce la gestión ecológica, el uso de productos locales y de temporada, y la reducción de impacto ambiental.

En Argentina , la edición 2025 de la guía incluyó 10 restaurantes con este reconocimiento. Buenos Aires y Mendoza concentran los restaurantes premiados.

Estos 10 establecimientos se destacan por acciones como huertas propias, colaboración con productores locales y estrategias de reducción de desperdicio.

Joven Chef Michelin

El galardón a Joven Chef Michelin fue para Nicolás Tykocki, de 27 años, al frente de Ácido en Buenos Aires, cuya cocina audaz y centrada en sabores ácidos destaca por su enfoque experimental y creativo. Por otro lado, el Premio al Sommelier Michelin fue otorgado a Elena Fernanda Cabrera y Leonel Ismael Castro Ortiz, dupla a cargo del maridaje en Trescha, donde combinan vinos argentinos, champán, kombuchas caseras y cervezas lambic con una propuesta gastronómica igualmente innovadora.

Hacia una gastronomía más responsable y consciente

Según Michelin, la estrella verde busca inspirar a toda la industria gastronómica hacia un modelo más responsable y consciente, donde la excelencia en la cocina vaya de la mano con el cuidado del medio ambiente. Para los comensales, es una señal de que pueden disfrutar de platos de alta calidad sin comprometer la sostenibilidad.

La iniciativa refleja además un cambio global en la gastronomía, donde la conciencia ambiental y social se vuelve tan importante como la creatividad y el sabor en la mesa.

Fuente: Pilar A Diario.