Esteban Bullrich criticó el vínculo con La Libertad Avanza

Desde su cuenta en X, el exsenador y fundador del PRO lanzó una dura crítica contra la conducción actual del partido y su acercamiento a Javier Milei, reivindicando los valores con los que nació la fuerza. La crítica de Esteban Bullrich pone en evidencia la fractura interna sobre el rumbo y legado del partido

Vuelven las cadenas nacionales Casa Rosada: Milei hablará esta noche sobre déficit cero y vetos a leyes opositoras

Esteban Bullrich, uno de los referentes históricos del PRO, expresó su distancia respecto a la nueva orientación del partido en un mensaje publicado este miércoles en X:

Creíamos en un Estado inteligente que invertía en educación como garantía de un futuro mejor. El PRO que fundamos hace más de veinte años está vivo en algún lugar, pero LLA no lo representa.”

En otro tramo de su pronunciamiento, Bullrich agregó que “el PRO que fundamos bajo el liderazgo de Mauricio y Ricardo hace más de 20 años tenía infinitas diferencias con LLA”, subrayando una división ideológica irreconciliable con el actual espacio que apoya a Javier Milei.

Distanciamiento de una identidad histórica

El mensaje de Bullrich llega en un contexto de creciente tensión interna, donde figuras como Patricia Bullrich, ex presidenta del partido, se han afiliado públicamente a La Libertad Avanza . Este cambio reconfigura el mapa político del espacio fundado por Mauricio Macri.

Bullrich reivindica una identidad partidaria basada en acuerdos democráticos, respeto institucional y políticas públicas centradas en la educación —valores que considera enterrados en la nueva alianza.

Tensión entre fundadores y conducción actual

Este pronunciamiento no solo marca una distancia, sino que refuerza la crisis de identidad dentro del PRO: un sector apuesta por un alineamiento más pragmático con el oficialismo libertario, mientras que otros buscan reafirmar una postura más moderada y republicana.

La crítica de Esteban Bullrich pone en evidencia la fractura interna sobre el rumbo y legado del partido. El debate ya va más allá de alianzas electorales: se trata de definir qué representa hoy el PRO.