viernes 23 de enero de 2026
    • Nueva York declaró el estado de emergencia ante una de las tormentas de nieve más grandes de su historia

    La gobernadora Kathy Hochul activó un protocolo especial ante la intensa nevada y temperaturas extremas que podrían alcanzar los -40 grados.

    23 de enero de 2026 - 15:11
    Algunas regiones del noreste de EE.UU. ya han tenido fuertes tormentas invernales.

    Algunas regiones del noreste de EE.UU. ya han tenido fuertes tormentas invernales.

    BBC GettyImages

    Nueva York declaró este viernes el estado de emergencia frente al avance de una de las tormentas de nieve más severas de su historia reciente, con pronósticos que anticipan acumulaciones récord de nieve y temperaturas extremas que podrían descender hasta los -40 grados en algunas zonas del estado.

    La medida fue anunciada por la gobernadora Kathy Hochul durante una conferencia de prensa, en la que instó a la población a extremar las precauciones ante lo que definió como “una combinación muy peligrosa de fuertes nevadas y frío extremo”. “Los riesgos son tan intensos que, ahora mismo, declaro el estado de emergencia en todo el estado de Nueva York”, afirmó.

    Protocolos activados y despliegue de recursos

    Con la declaración de emergencia, el gobierno estatal quedó habilitado para coordinar de manera directa con los municipios y desplegar rápidamente recursos en las zonas más afectadas. Según informaron las autoridades, el operativo incluye la activación de centros de operaciones de emergencia, la preparación de refugios y centros de calefacción, el refuerzo de la policía estatal y la coordinación con las agencias de transporte para garantizar la seguridad en rutas y autopistas.

    Desde la gobernación señalaron que las carreteras continuarán siendo tratadas con sal en los próximos días y que los equipos de respuesta están preparados para intervenir ante cortes de energía, accidentes o situaciones de riesgo para la población vulnerable.

    Además, el estado podrá solicitar asistencia federal en caso de que las condiciones climáticas superen la capacidad de respuesta local y estatal.

    Una tormenta que afecta a gran parte del país

    Nueva York se convirtió así en el último estado en declarar la emergencia ante la inminente tormenta invernal. Días atrás, el gobernador de Georgia, Brian Kemp, había adoptado una decisión similar, mientras que Arkansas, Luisiana, Carolina del Norte, Oklahoma, Carolina del Sur y Virginia también activaron el mismo estatus. En tanto, Maryland y Virginia Occidental permanecen en estado de preparación.

    Durante el fin de semana, el fenómeno climático impactará con fuerza sobre la costa este de Estados Unidos, afectando de manera significativa a ciudades como Washington y Nueva York.

    Nieve, frío extremo y alertas meteorológicas

    De acuerdo con los pronósticos, en Washington podrían acumularse entre 15 y 30 centímetros de nieve entre la noche del sábado y la madrugada del domingo. En la ciudad de Nueva York, en tanto, se esperan más de 15 centímetros de nieve entre el domingo y el lunes, aunque las autoridades no descartan acumulaciones mayores según la evolución de la tormenta y la posible mezcla de nieve con lluvia.

    Las temperaturas en la Gran Manzana serán extremas: para este sábado se prevé una mínima de -14 °C y una máxima de -9 °C, mientras que los valores no superarían los -2 °C al menos hasta finales de mes. En Washington, el termómetro también podría descender por debajo de los -10 °C.

    Las autoridades reiteraron el pedido de evitar desplazamientos innecesarios, mantenerse informados a través de los canales oficiales y prestar especial atención a adultos mayores, personas en situación de calle y familias sin acceso adecuado a calefacción.

    Embed - Jean Suriel on Instagram: "EMERGENCIA | Alrededor de 180 millones de personas están bajo advertencias de clima invernal, desde el suroeste de Estados Unidos hasta Canadá: un vórtice polar invadirá desde hoy y durante varios días gran parte de Norteamérica, con temperaturas entre -30°C y -45°C. Se estima que 230 millones de personas enfrentan hoy temperaturas por debajo de los -7°C (20°F). En Canadá: Quebec y Ontario registrarán temperaturas de -30°C, con sensaciones térmicas de hasta -40°C en áreas rurales. En Toronto, se reportan vientos de 50 km/h que intensifican el frío. En Estados Unidos: En Minnesota y las Dakotas, la sensación térmica ha caído hasta los -46°C (-50°F). Nueva York amaneció hoy con temperaturas de -9°C, con mínimas de -14°C para el sábado. En Dallas y Oklahoma, las temperaturas máximas se mantienen en -4 °C, algo extremadamente inusual para la región. Se esperan entre 30 y 45 centímetros de nieve durante el fin de semana. rtanphoto 9:10 AM | 23.1.2026 @JeanSurielOficialRD @AgendaClimatica YouTube.com/SurielJean"
