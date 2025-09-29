Quién es el chef argentino detrás del restaurante que es furor entre los críticos a nivel mundial

Desde sus inicios como plomero hasta la dirección de Costa 7070, Pedro sigue demostrando que la cocina es un arte que trasciende la mesa y el restaurante en una experiencia cultural y humana.

Pedro Bargero no es solo un chef prestigioso; es un creador de experiencias, un líder de equipos, un innovador que desafía límites.

El chef Pedro Bargero nació en Mendoza , creció en San Luis y a los 14 años se mudó a Buenos Aires. Hoy es dueño de Costa 7070, uno de los restaurantes más reconocidos del país. Pero su historia no comenzó entre cocinas familiares ni recetas heredadas: antes trabajó como plomero y en estaciones de servicio.

A los 20 años, comenzó a estudiar gastronomía y pronto llegó la revelación. Con su plato de graduación - puerros, leche crocante y vegetales de estación en un juego de texturas- supo que quería vivir creando sabores y aromas. "Fue la primera vez que vi mi imaginación convertida en realidad", dice.

Sin tradición familiar, Bargero desarrolló desde temprano un estilo propio. "El no tener influencias me hizo ser autodidacta; mis barreras creativas eran amplias, y eso me permitió experimentar sin límites", dice. Cada desafío, cada plato, cada restaurante fueron oportunidades para redibujar los límites de lo posible en la gastronomía del país.

Sus primeras prácticas fueron en La Bourgogne, en Uruguay, y luego continuó en D.O.M., en São Paulo. En Europa trabajó junto a figuras como David Toutain, Alex Atala y Mauro Colagreco. En Francia, fue reconocido como uno de los diez mejores jóvenes chefs sub-30 en 2015. "Cada chef fue fundamental: con Alex Atala aprendí la importancia del producto local; con Mauro, la excelencia; y con David, la intensidad y el rigor que transforman la gastronomía en un deporte", resume.

En 2016, tras varios años acumulando experiencias en Europa, regresó al país para asumir como Chef Ejecutivo en Chila. Allí lideró durante siete años un equipo que colocó al restaurante entre los mejores de Latinoamérica, dentro del ranking Latin America’s 50 Best Restaurants. Fue también su escuela de gestión:"Antes, la creatividad estaba más puesta solamente en la mesa; hoy la creatividad está abocada en cómo manejar un negocio gastronómico, cómo crear conceptos en negocios, cómo aportar a la gastronomía ideas sustentables", reflexiona. Su paso por Chila consolidó su reputación, pero Bargero sentía que era hora de explorar nuevos horizontes.

Tras dejar Chila, Bargeros se animó a un nuevo desafío creativo: Costa 7070, un proyecto experimental donde profundizó su búsqueda de una cocina argentina contemporánea, de avanzada, que hablara del territorio, de sus fuegos y de sus aguas. Ese laboratorio fue el puente hacia su etapa como empresario gastronómico.

Creatividad, innovación y riesgo empresarial

En 2023, Bargero inauguró Costa 7070, ubicado frente al Río de la Plata, en la Costanera Norte de Buenos Aires, junto a la bartender Inés De Los Santos. Este espacio combina cocina de producto, coctelería de autor y música en vivo. "Si Costa fuese una persona, sería muy alegre, con alta energía, preocupada por la calidad y muy conectada con el agua, que le guste bailar y comer", describe Bargero. La propuesta fue reconocida por la revista TIME como uno de los 100 destinos excepcionales para visitar en 2025.

Cada emprendimiento refleja su filosofía de vida: desafiarse y salir de la zona de confort. "El miedo era total, largar un lugar consolidado, perfecto, y empezar algo desde cero. Pero siempre me trajo más experiencias, aprendizajes, negocios, contactos y amistades. Todo es ganancia", explica.

Los errores también marcaron su camino. Su primer emprendimiento en Pilar fue un fracaso, adelantado a su tiempo. "Me salió caro en tiempo, dinero y energía, pero aprendí muchísimo sobre cómo armar un proyecto y sobre la paciencia que requiere cada emprendimiento gastronómico", recuerda. Esa lección le permitió, años después, construir sistemas de trabajo sólidos en Costa 7070.

Bargero proyecta su mirada al futuro de la gastronomía: espera cocinas sostenibles, un conocimiento más profundo del producto local y la valorización de los recursos de nuestros mares y ríos.

Fuente: I Profesional.