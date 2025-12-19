viernes 19 de diciembre de 2025
    • El oficialismo avanza en el Senado para sancionar el Presupuesto 2026

    Se comenzó a debatirse en comisión con la intención de emitir dictamen y llevarlo al recinto el 26 de diciembre; también avanza la ley de Inocencia Fiscal.

    19 de diciembre de 2025 - 10:44
    Pese al malestar en Casa Rosada, el oficialismo avanza en comisión para emitir dictamen y llevarlo al recinto el 26 de diciembre.

    Sofia Areco/Comunicación Senado

    Pese al malestar expresado en la Casa Rosada por los cambios introducidos durante el debate en Diputados, el oficialismo libertario decidió avanzar este martes en el Senado con el tratamiento del Presupuesto 2026. El objetivo es emitir dictamen en comisión y dejar el proyecto listo para su sanción definitiva en una sesión prevista para el 26 de diciembre.

    La iniciativa comenzó a debatirse desde las 10 de la mañana en la Comisión de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, presidida por el senador oficialista Ezequiel Atauche (Jujuy). El texto llega al Senado tras haber sido aprobado en la Cámara de Diputados durante la madrugada del jueves, aunque sin uno de los capítulos clave que pretendía el Gobierno.

    En paralelo, el oficialismo busca avanzar también en la Comisión de Justicia y Asuntos Penales con el tratamiento del proyecto conocido como “Inocencia Fiscal”. Se trata de una reforma al régimen penal tributario que apunta a facilitar el blanqueo de dólares no declarados, sin que las agencias fiscales ni las entidades financieras estén obligadas a investigar o reportar el origen de los fondos.

    Ambas reuniones de comisión podrían ser impugnadas por el kirchnerismo. Así lo anticipó el senador rionegrino Martín Soria, quien volvió a cuestionar la resolución de la vicepresidenta Victoria Villarruel que definió la integración de las comisiones permanentes del Senado, a la que considera irregular.

    Clima interno

    El clima interno en el oficialismo estuvo atravesado por el fuerte enojo que generó la eliminación del capítulo del Presupuesto que derogaba las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad. Esa derrota parlamentaria provocó duras críticas internas y la búsqueda de responsabilidades entre los aliados dialoguistas que no acompañaron ese tramo del articulado.

    Durante la mañana incluso circuló en la Casa Rosada la versión de que el Gobierno podría vetar el Presupuesto si el Senado lo sancionaba tal como fue aprobado por Diputados. Sin embargo, con el correr de las horas y ante el riesgo de que el Senado avanzara en bloquear otros proyectos sensibles —como la reforma laboral—, el oficialismo decidió retroceder.

    Fue en ese contexto que Atauche recibió la instrucción política de avanzar con la firma del dictamen sin modificaciones, aceptando el texto que llegó desde la Cámara baja para garantizar su tratamiento en el recinto la semana próxima.

    A las tensiones políticas se sumó otro foco de conflicto: el Presupuesto 2026 no contempla una actualización de los fondos destinados al funcionamiento del Congreso. El tema generó malestar transversal entre los senadores y obligó a abrir una negociación paralela.

    Las gestiones quedaron en manos del senador oficialista Agustín Monteverde (Capital Federal), quien, ante la imposibilidad de modificar el texto legislativo, terminó acordando con el ministro de Economía, Luis Caputo, una ampliación presupuestaria mediante una resolución administrativa.

    Trámite legislativo

    Con este escenario, el oficialismo apuesta a cerrar cuanto antes el trámite legislativo del Presupuesto y de la Inocencia Fiscal, aun en un clima de tensiones internas, amenazas de impugnaciones y negociaciones contrarreloj con una oposición que muestra señales de endurecimiento en la Cámara alta.

